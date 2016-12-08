3 علامات غير متوقعة تشير لوجود مشاكل العظام

كتبت نهى طارق

آلام العظام أمر شائع خاصة مع تقدم السن لأن الجسم يخضع لتغييرات كثيرة منها انخفاض حجم العضلات وكثافة العظام، وهذا يجعل العظام أكثر عرضة للكسور.

وهناك بعض العلامات غير المتوقعة التى قد تشير إلى وجود مشاكل بالعظام التى رصد بعضها موقع Prevention:

1-

تكسير الأظافر

أمر مزعج وأبرز العلامات التى تشير إلى أن العظام بها مشكلة، وتشير الدراسات الأولية إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من الكولاجين فى اظافرهم لا يكون لديهم ما يكفى الجسم من هذه المادة فى العظام، كما أن ضعف علامة على افتقار الجسم للكالسيوم.

2-

آلام اللثة

الفك مدعوم بالأسنان، والأسنان كأى عظام فى الجسم عرضة لذلك، يقول الأطباء إن آلام اللثة من أبرز علامات ضعف العظام، وأظهرت الدراسات أن النساء المصابات بهشاشة العظام أكثر عرضة ثلاث مرات لفقدان الأسنان.

3-

تسارع دقات القلب

يشير تسارع معدل ضربات القلب إلى زيادة مخاطر كسور الفخذ والحوض والعمود الفقرى لأن معدل ضربات القلب هو انعكاس لمستوى اللياقة.