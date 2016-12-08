أخبار عاجلة

«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار -
كدمة في وجه حارس الاتحاد قبل مواجهة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

3 علامات غير متوقعة تشير لوجود مشاكل العظام

Google+ Print
3 علامات غير متوقعة تشير لوجود مشاكل العظام 3 علامات غير متوقعة تشير لوجود مشاكل العظام

>كتبت نهى طارق

آلام العظام أمر شائع خاصة مع تقدم السن لأن الجسم يخضع لتغييرات كثيرة منها انخفاض حجم العضلات وكثافة العظام، وهذا يجعل العظام أكثر عرضة للكسور.

 

وهناك بعض العلامات غير المتوقعة التى قد تشير إلى وجود مشاكل بالعظام التى رصد بعضها موقع Prevention:

 

1-

تكسير الأظافر

أمر مزعج وأبرز العلامات التى تشير إلى أن العظام بها مشكلة، وتشير الدراسات الأولية إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من الكولاجين فى اظافرهم لا يكون لديهم ما يكفى الجسم من هذه المادة فى العظام، كما أن ضعف علامة على افتقار الجسم للكالسيوم.

 

2-

آلام اللثة 

الفك مدعوم بالأسنان، والأسنان كأى عظام فى الجسم عرضة لذلك، يقول الأطباء إن آلام اللثة من أبرز علامات ضعف العظام، وأظهرت الدراسات أن النساء المصابات بهشاشة العظام أكثر عرضة ثلاث مرات لفقدان الأسنان.

 

3-

تسارع دقات القلب

يشير تسارع معدل ضربات القلب إلى زيادة مخاطر كسور الفخذ والحوض والعمود الفقرى لأن معدل ضربات القلب هو انعكاس لمستوى اللياقة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365