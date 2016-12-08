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إقالة العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر وتعيين آخر استجابة للعمال بكفر الشيخ

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إقالة العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر وتعيين آخر استجابة للعمال بكفر الشيخ إقالة العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر وتعيين آخر استجابة للعمال بكفر الشيخ

>كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر المحاسب محمد عبدالرحيم حسين رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، تعيين المهندس محمد حسين عبد الحافظ عضواً منتدباً لشركة الدلتا للسكر، تم رفع القرار للمحاسب ممدوح عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمواد الغذائية، وجاء القرار استجابة لعمال مصنع الدلتا للسكر بإقالة رأفت سعد العضو المنتدب للشركة، وتعيين آخر.

 

يذكر أن العاملين بمصنع الدلتا للسكر بالحامول أضربوا عن العمل لمدة 21 يوما، للمطالبة بإقالة العضو المنتدب ورفع تسعيرة السكر المورد من المصنع، ورفع سعر البنجر لدعم الفلاح، وتدخل النائبان مصطفى بكرى وإبراهيم القصاص لمحاولة إنهاء إضراب العمال، وعاد العمال للعمل ليوم واحد فقط وعاودوا إضرابهم عن العمل، لعدم وصول فاكس يؤكد إقالة العضو المنتدب.

 

وتوجه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أمس الأربعاء، للمصنع  لمناقشة مطالب العاملين بالمصنع، ووعدهم بإقالة العضو المنتدب، ورفع بقية مطالبهم لوزير ، وعقد المحافظ اجتماعاً مع وفد من العاملين بالمصنع بديوان عام المحافظة، وأجرى المحافظ اتصالات مكثفة أعقبها قرار إقالة العضو المنتدب رأفت سعد وتعيين المهندس محمد حسين عبدالحافظ .


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