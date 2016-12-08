الإمارات تشارك في جلسات البرلمان العربي في القاهرة

يشارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجلسة الإجرائية والجلسة الثانية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، واللتان ستعقدان بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 8 ـ 11 ديسمبر 2016.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من: جاسم عبدالله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد علي بن زايد الفلاسي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وسيتم خلال الجلسة الإجرائية المقرر عقدها يوم السبت بتاريخ 10 ديسمبر 2016 انتخاب رئيس البرلمان ونوابه ورؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة الأربعة، وتسبق الجلسة الإجرائية جلسة عامة تخصص لأداء اليمين القانوني للأعضاء الجدد وإلقاء كلمة لرئيس البرلمان العربي يتناول فيها نشاطات البرلمان العربي خلال الفصل التشريعي الأول المنتهي.

اجتماع

وستعقد لجان البرلمان العربي الأربعة بتشكيلها الجديد اجتماعاتها في نفس اليوم، حيث تعقد لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب اجتماعاتها لبحث خطط عملها ومتابعة تنفيذ التوصيات لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني؛ تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني والتي ستعقد في مقر الجامعة العربية بتاريخ 11 ديسمبر الجاري، وكل ما يستجد من أعمال اللجان.