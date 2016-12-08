طحنون بن محمد يستقبل السفير الصيني

استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية أمس في مكتبه بديوان ممثل الحاكم بالعين، ني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

ورحب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان خلال اللقاء بالسفير الصيني، وتبادل معه الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، متمنياً سموه التوفيق والسداد في تعزيزها وتطويرها.

حضر المقابلة الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية.