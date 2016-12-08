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سلطان القاسمي يبحث التعاون في التنقيب الأثري مع جامعة كامبريدج

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سلطان القاسمي يبحث التعاون في التنقيب الأثري مع جامعة كامبريدج سلطان القاسمي يبحث التعاون في التنقيب الأثري مع جامعة كامبريدج

بحث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مع وفد أكاديمي من جامعة كامبريدج البريطانية سبل التعاون المشترك في التنقيب الأثري والدراسات والمسوحات الأثرية بين الشارقة ممثلة بهيئة الشارقة للآثار وجامعة كامبريدج البريطانية.

 جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح أمس الوفد الأكاديمي بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وذلك في قصر البديع العامر.

واستهل اللقاء بترحيب صاحب السمو حاكم الشارقة بوفد جامعة كامبريدج، وتبادل سموه معهم الأحاديث الودية حول عدد من الموضوعات العلمية والفكرية، كما تم خلال اللقاء مناقشة مجالات تعزيز وتوطيد العلاقات الأكاديمية والعلمية بين مختلف المؤسسات العلمية والبحثية والتعليمية في الشارقة مع جامعة كامبريدج، وذلك في إطار حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على توثيق علاقات التعاون بين تلك المؤسسات وأعرق جامعات العالم.

وضم الوفد الأكاديمي من جامعة كامبريدج كلاً من الدكتور سيبريان برودبانك رئيس قسم الآثار في جامعة كامبريدج، والدكتورة أوغوستا ماكماهون أستاذة في آثار بلاد الرافدين في جامعة كامبريدج، والسيدة بام سامس من إدارة جامعة كامبريدج.

حضر اللقاء الدكتور صباح عبود جاسم مدير عام هيئة الشارقة للآثار.

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