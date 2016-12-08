محمد بن راشد يحضر زفاف نجل مطر الطاير

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي يرافقهما سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي حفل الاستقبال الذي أقامه المهندس مطر محمد الطاير رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة الطرق والمواصلات في دبي لمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة عمر أحمد الطاير.

حضر الحفل، الذي أقيم مساء أمس في منطقة أم سقيم في دبي، عدد من الشيوخ وأعيان البلاد والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وأقارب العروسين من آل الطاير.

وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الزواج وهنأ العروسين بزفافهما الميمون متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة.