تجديد حبس مسجل خطر وربة منزل لحيازتهما 12 كيلو حشيش

كتبت أمانى الأخرس

جددت نيابة المعادى، برئاسة المستشار عمرو شريف، حبس مسجل خطر وربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد ضبطهما بـ12 كيلوجراما من مخدر الحشيش.

كانت معلومات وردت لضباط المباحث تتهم كلا من "حسن.م" 29 سنة عاطل، سبق اتهامه فى قضايا مخدرات "اتجار"، بمعاودة مزاولة نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا لممارسة نشاطه الإجرامى، وبحوزته سلاح نارى للدفاع عن تجارته.

أكدت التحريات صحة المعلومات، فتم تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط المباحث من ضبطه أثناء استقلاله سيارة، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كمية من الحشيش المخدر، وسلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش أمريكى الصنع.

اعترف المتهم فى تحقيقات النيابة بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن تجارته، وبمناقشته عن مصدر تحصله على المضبوطات، أقر بالاتجار فى المواد المخدرة بالاشتراك مع "أمل.ل" 20 سنة، ربة منزل، مقيمة فى السيدة زينب، والتى تمكنت الحملة من استدراجها عن طريق المتهم الأول، وألقت القبض عليها وبحوزتها كمية من الحشيش، وتحرر للمتهمين المحضر اللازم وإحالتهما إلى النيابة تولت التحقيق وأمرت بحبسهما.