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حبس صاحب ورشة خراطة بتهمة تصنيع الأسلحة النارية وبيعها بشبرا الخيمة

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حبس صاحب ورشة خراطة بتهمة تصنيع الأسلحة النارية وبيعها بشبرا الخيمة حبس صاحب ورشة خراطة بتهمة تصنيع الأسلحة النارية وبيعها بشبرا الخيمة

>القليوبية – محمد قاسم

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار أحمد خالد بركات رئيس النيابة بحبس صاحب ورشة خراطة أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتحويل ورشته وكرا لتصنيع الأسلحة النارية وبيعها للمسجلين خطر .

 

تلقي المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة معلومات من المصادر السرية تفيد قيام "محمد س ا" صاحب ورشة خراطة والسابق اتهامه فى القضيه رقم 1021 إدارى قسم عين شمس القاهرة لسنة 2007 – سلاح بدون ترخيص، لاتخاذه الورشة خاصته وكرا لتصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية المحلية غير المرخصة والاتجار فيها.

 

وأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، وأكدت تحريات العقيد حسن زيور رئيس فرع البحث الجنائي صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات.

 

وباستهداف المتهم تمكن النقيب محمد رفعت أبو سريع معاون المباحث من  ضبطه، وبالتفتيش تم ضبط  3 أسلحة نارية فرد خرطوش كامل التصنيع، و6 طلقات خرطوش، وأدوات التصنيع  "1 ماكينة لحام، و 22 إبرة ضرب نار، و4 سوسته ياى، و13 ماسورة، و1 صاروخ، و7 حجر جلخ، وشنيور كهربائى، و1 منشار، وزاوية حديد، و3 مبرد حدادى.

 

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بصحتها، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

 


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