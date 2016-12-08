دورتموند يحرم الريال من صدارة المجموعة السادسة بتعادل قاتل

حرم فريق دورتموند الألماني ريال مدريد الإسباني من تصدر المجموعة السادسة إثر تسجيل هدف التعادل معه في الوقت القاتل. وفي مباراة أخرى حقق ليفركوزن الألماني فوزا معنويا كبيرا على موناكو الفرنسي بثلاثة أهدف دون مقابل.حافظ بوروسيا دورتموند الألماني على صدارته للمجموعة السادسة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما قلب تأخره صفر / 2 أمام مضيفه ريال مدريد الأسباني، إلى تعادل بطعم الفوز 2 / 2 اليوم الأربعاء في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة التي شهدت أيضا فوز ليجيا وارسو البولندي على ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي 1 / صفر.

وعقب ضمان تأهل الريال ودورتموند للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، بدا الصراع محتدما بين الفريقين من أجل التربع على صدارة المجموعة لتفادي مواجهات قوية بالدور الثاني ضد متصدري المجموعات السبع الأخرى.

وارتفع رصيد دورتموند إلى 14 نقطة، ليظل في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد (حامل اللقب)، فيما احتل ليجيا وارسو المركز الثالث المؤهلة لدور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، متفوقا بفارق نقطة على سبورتنج لشبونة متذيل الترتيب، الذي ودع المسابقات الأوروبية مبكرا هذا الموسم.

وتقدم الريال بهدفين حملا توقيع النجم الفرنسي كريم بنزيمه في الدقيقتين 28 و53، قبل أن ينتفض دورتموند في الوقت المناسب بعدما سجل الهداف الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ والنجم الألماني (البديل) ماركو رويس هدفي الضيوف في الدقيقتين 61 و87.

وفي المجموعة الخامسة حقق باير ليفركوزن الألماني فوزا معنويا على ضيفه موناكو الفرنسي 3-صفر، فيما حسم توتنهام الإنجليزي تأهله إلى الدوري الأوروبي بفوزه على ضيفه سسكا موسكو الروسي 3-1، الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

في المباراة الأولى، سجل الأوكراني فلادن يورتشنكو (30) ويوليان براندت (48) والحارس الإيطالي مورغان دي سانكتيس (82 خطأ في مرمى فريقه) أهداف ليفركوزن، الذي رفع رصيده إلى 10 نقاط بفارق نقطة عن موناكو الضامن للصدارة سابقا. وكان الفريقان (موناكو وليفركوزن) قد ضمنا تأهلهما من الجولة الماضية.

أ.ح (د ب أ)

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