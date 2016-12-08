حظك اليوم برج القوس الخميس 8/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس عل الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها التفاؤل الرغبة الدائمة فى مساعدة الآخرين.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

تحقق الكثير من النجاحات المتتالية التى تشعرك بالثقة فى نفسك، آن الوقت كذلك لاستغلال كافة الفرص التى متاحة لك الآن حتى تعالج كافة الأمور التى طالما أزعجتك فى الفترة الماضية.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى:

اليوم مناسب جدًا للاستماع إلى الحبيب، كونك تحبه وتقدر فهذا ليس كافِ، عليك أن تشعره أكثر بالحنان والحب الذى يبحث عنه منذ فترة طويلة، كما أنه فى أمس الحاجة إليك فلا تخذله أبدًا.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحى:

ضغوط العمل سوفر تسبب لك التوتر الذى قد ينعكس عليك بشكل سلبى، عليك فى الأيام الماضية التحرر من عبئ العمل، لتتجنب هذا الشعور، واهتم أكثر بصحتك ولا تدع الضغوط تؤثر على صحتك.

توقعام علماء الفلك لمواليد برج القوس:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش يوم مميز فى حياته يتأكد فيه من دقة اختياراته، وصدق زملائه معه، وانتهاء عدد كبير من الأزمات التى كانت تشكل مصدر إزعاج كبير له.