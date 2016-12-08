أخبار عاجلة

«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار -
كدمة في وجه حارس الاتحاد قبل مواجهة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تعاين قسم ثان شبرا الخيمة بعد إحباط محاولة هروب 5 مساجين من الحجز

Google+ Print
النيابة تعاين قسم ثان شبرا الخيمة بعد إحباط محاولة هروب 5 مساجين من الحجز النيابة تعاين قسم ثان شبرا الخيمة بعد إحباط محاولة هروب 5 مساجين من الحجز

>القليوبية – محمد قاسم

انتقل المستشار محمد عبد الرحمن رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة لمعاينة حجز قسم ثان شبرا الخيمة بعد محاولة هروب 5 مساجين من المحتجزين أشعلوا النار فى بطانية ليتمكنوا من الهرب، وكشفت معاينة النيابة العامة وجود كسر فى باب الحجز وآثار حريق فى الجدران نتيجة إشعال المحتجزين لبطانية.  

 

تلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد الوزير مدير أمن القليوبية، واللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد صموئيل عطا الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بالواقعة، وتمكنت قوات الأمن من إخماد الحريق دون أى خسائر بشرية.

 

 ودلت التحريات الأولية، على أن عددا من المحبوسين داخل حجز قسم ثان شبرا الخيمة، اتفقوا على إحداث نوع من الشغب فى محاولة للهروب من داخل الحجز، واشتعال النيران بعدد من البطاطين لتغفيل قوات الأمن، للهروب من الحجز، فيما تمكنت قوات الأمن داخل القسم من إحباط محاولة الهروب، وإخماد النيران.

 

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أنتقلت لمعاينة حجز القسم وتولت التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365