النيابة تعاين قسم ثان شبرا الخيمة بعد إحباط محاولة هروب 5 مساجين من الحجز

القليوبية – محمد قاسم

انتقل المستشار محمد عبد الرحمن رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة لمعاينة حجز قسم ثان شبرا الخيمة بعد محاولة هروب 5 مساجين من المحتجزين أشعلوا النار فى بطانية ليتمكنوا من الهرب، وكشفت معاينة النيابة العامة وجود كسر فى باب الحجز وآثار حريق فى الجدران نتيجة إشعال المحتجزين لبطانية.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد الوزير مدير أمن القليوبية، واللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد صموئيل عطا الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بالواقعة، وتمكنت قوات الأمن من إخماد الحريق دون أى خسائر بشرية.

ودلت التحريات الأولية، على أن عددا من المحبوسين داخل حجز قسم ثان شبرا الخيمة، اتفقوا على إحداث نوع من الشغب فى محاولة للهروب من داخل الحجز، واشتعال النيران بعدد من البطاطين لتغفيل قوات الأمن، للهروب من الحجز، فيما تمكنت قوات الأمن داخل القسم من إحباط محاولة الهروب، وإخماد النيران.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أنتقلت لمعاينة حجز القسم وتولت التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.