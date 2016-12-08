حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 8-12-2016.. يؤكد علماء الفلك أنك قادر على استكمال جميع المهام الخاصة بك بسهولة

كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء لليوم الخميس 8 ديسمبر عددًا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، حيث أكدوا أنه عليك بالاستفادة من الطاقة الإيجابية التى تحيطك.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج أنه اليوم الأكثر حظًا بالنسبة لك فالجانب المالى الخاص بك سيتحسن بشكل ملحوظ وهو الأمر الذى تنتظره منذ فترة طويلة، من جهة أخرى أكد العلماء أن لديك القادرة على استكمال جميع المهام الخاصة بك بسهولة.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج ألا تعتمد على قلبك فقط بل عليك الالتزام فى هذه العلاقة باستخدام القلب والعقل معًا.

الصعيد الصحى لمواليد برج الجوزاء

علماء الفلك يؤكدون أنك تشعر بحالك من الإجهاد الشديد الفترة الأخيرة والحل الوحيد هو أن تأخذ إجازة قصيرة من أجل الاسترخاء والراحة من الممكن أن تقضيه فى تدليل نفسك فتتوجه لـspa أو القضاء سهرة مع شريكك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك أن عليك بالاستفادة من الطاقة الايجابية التى تحيطك والتى تعطيك الكثير من الحماس والتفاؤل.