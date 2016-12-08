حظك اليوم برج السرطان الخميس 8-12-2016.. ينصحك علماء الفلك: كن أكثر هدوءا ونفذ مهام عمل بأفضل طريقة

كتبت : رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج السرطان لليوم الخميس 8 ديسمبر عددًا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، عليك أن تكون أكثر هدوءًا وتعمل على تنفيذ مهام عملك بأفضل طريقة، وعن الشق العاطفى علاقتك بالشريك ستشهد بعض التوتر والقلق.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج أنت اليوم لم تمتلك القدرة على التركيز من أجل إنجاز مهام عملك، فتفكيرك أصبح مشغولاً بسبب كثرة الالتزامات، عليك أن تكون أكثر هدوءًا وتعمل على تنفيذ مهامك بأفضل شكل حتى لا تقع فى أى خطأ بالعمل.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن اليوم علاقتك بالشريك ستشهد بعض التوتر والقلق عليك أن تتفهم الأمور لتتخطى الأزمة ولا تتأثر العلاقة بأى شكل.

الصعيد الصحى لمواليد برج السرطان

علماء الفلك يؤكدون أنه بالضرورة إلا تنساق وراء العادات الغذائية السيئة والتى يشجعك عليها عدد من زملائك، خاصة أنك نجحت الفترة الماضية فى اتباع نظام غذائى سليم.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك أنك تجاهلت التعامل مع أصدقائك خلال الفترة الماضية عليك أن تعيد علاقتك القوية بهم من جديد، أيضًا أنه من المحتمل أن تتلقى مفاجئة غير متوقعة اليوم ستجعلك أكثر تفاؤلاً.