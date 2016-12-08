حظك اليوم برج الميزان الخميس 8-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أن الكاريزما الخاصة بك مفتاحك الحقيقى لقلب الشريك

كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الميزان لليوم الخميس 8 ديسمبر عدد من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، ستحصد ثمار مجهودك الكبير الذى بذلته مؤخرًا فى مجال العمل، من جهة أخرى أعلم أن الكاريزما التى تمتلكها هى مفتاحك الحقيقى لقلب الشريك.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج ستحصد ثمار مجهودك الكبير الذى بذلته مؤخرًا، ومن الممكن أن تنل المكافأة التى انتظرتها منذ فترة طويلة، وستجد التقدير الواضح الذى سيشعرك بالارتياح التام.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن الكاريزما التى تمتلكها هى مفتاحك الحقيقى لقلب الشريك، فعلاقتك به تسير بشكل رائع فى طريقة للاستقرار.

الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

علماء الفلك يؤكدون أنك خلال الفترة المقبلة ستواجه عددًا من أمراض الجلد والأسنان فعليك أن تتأكد من تناول الكثير من الفواكه والخضراوات الخضراء ومنتجات الحليب بالنظام الغذائى الخاص بك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك أن سيحدث خلاف على الجانب المالى مع أحد الأصدقاء المقربين وهى المشكلة التى ستستطيع حلها بسهولة فعليك أن تفكر بحكمة وتأنى.

من جهة أخرى عليك أن تعطى المزيد من الوقت لنفسك لكى تضع خطة لحياتك لتستفيد من وقت فراغك.