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حظك اليوم برج الجدى 8/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حركة الكواكب فى صالحك

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حظك اليوم برج الجدى 8/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حركة الكواكب فى صالحك حظك اليوم برج الجدى 8/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حركة الكواكب فى صالحك

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نقدم لمولود برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المعروف بحساسيته الشديدة وحماسه الكبير خاصة للعمل وللاشياء غير التقليدية.

 

 

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهني:

 

من المتوقع أن تحقق بعض النجاحات الكبرى والصغرى على الجبهة المهنية اليوم وقد تحصل على بعض المال مقابل خدمات تقدمها أو تحصل على مكافأة غير متوقعة أو ترقية طال انتظارك لها، ولكن كن حذرًا لأن هذه النجاحات ستثير الحسد والغيرة تجاهك.

 

 

على الصعيد العاطفى:

 

الحب فى الهواء وهو موجود فى كل مكان وكل ما يعوقك عن العثور عليه هو المواصفات القاسية التى تضعها لشريك حياتك بالإضافة إلى ميلك للانطواء والعزلة كن أكثر انفتاحًا مع الآخرين فحركة الكواكب فى صالح حياتك العاطفية هذه الأيام.

 

 

برج الجدى على الصعيد الصحي:

 

الانضباط والالتزام هما مفتاح صحتك الجيدة اليوم تجنب كل الأطعمة التى تسبب لك مشاكل صحية ومارس الرياضة قدر الإمكان.

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

 

حركة الكواكب فى صالحك على العديد من الأصعدة اليوم حاول أن تستغل الجزء الأول من اليوم بأفضل طريقة ممكنة وتستغل كل فرصة أمامك للنجاح.


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مصر 365

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