حظك اليوم برج الأسد الخميس 8/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تواجه مشاكل كبيرة فى العمل تحتاج تركيزك

نقدم لمولود برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتمتع بثقة كبيرة فى النفس لكن يعيبه احتمالية تحولها إلى شكل من اشكال الغرور والشعور بأن الكون كله يدور حوله وهو ما يؤذيه على الصعيد المهنى كثيرًا.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني:

رغم أنك لا تتعمد خلق المشاكل إلا إنك تجد نفسك محاطًا بالكثير منها فى العمل، وقد تفقد اعصابك فتخسر الكثير لذلك احرص على أن تحافظ على هدوئك وتعالج مشاكلك الواحدة تلو الأخرى، حتى لو اضطررت للبقاء فى العمل مدة أطول، الغ جميع التزاماتك المسائية وركز على علاج المشكلات.

على الصعيد العاطفى:

القاعدة الذهبية للعلاقات التى يجب أن تنصت إليها جيدًا اليوم هى أن تنصت لقلبك وتدع قلبك يتحكم فى عقلك هذه المرة ولا تسمع للآخرين فالمحيطين بك لن يكونوا قادرين على الحكم على شريك حياتك لذلك لا تطلب حكمهم على حياتك العاطفية واستمع لقلبك وحافظ على احترامك للشخص الذى تحبه.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

تخطط من فترة طويلة لإنقاص وزنك وكل محاولاتك تفشل ولكن إن بدأت اليوم نظامًا غذائيًا جديدا لانقاص وزنك من المحتمل أن يحالفك الحظ لأن حركة الكواكب فى صالحك وتمنحك قوة الإرادة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

اليوم يبدأ إيجابيًا حيث تتحرك النجوم فى بدايته فى صالحك ولكن الأمور تتعقد بعد بعض الوقت وخاصة فى المساء حيث تنغمس فى الكثير من الفوضى غير المتوقعة.