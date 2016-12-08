حظك اليوم برج الثور الخميس 8/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. استعن بخبرات أصدقائك المقربين

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالغيرة وكذلك بالثقة الزائدة فى النفس، والرغبة فى السفر والتواجد مع الأصدقاء، ويبغضون الروتين والقيود فى العمل.

برج الثور على الصعيد المهنى

يمكنك الآن الاستفادة بخبرات الأشخاص القريبين منك، وأخذ مشورتهم فى القرارات التى تخطط لها منذ فترة، واليوم مناسب لفحص كم كبير من المراجع الخاصة بمهنتك، خاصة إن كنت من محبى المطالعة والتجديد.

على الصعيد العاطفى

تريد اليوم أن تنخرط فى علاقاتك الاجتماعية، وتستعيد نشاطك مع الأصدقاء، لكن بقاؤك مع الحبيب سيكون الأفضل لك، فلديك اليوم طاقة رومانسية كبيرة حاول أن تستغلها.

برج الثور على الصعيد الصحى

تغيير كبير فى جدولك الزمنى، بسبب الأرق الذى يصاحبك من الأيام الماضية، وتحتاج إلى استعادة ضبط نومك، وابتعد عن المشروبات المنبهة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يخطف الأضواء من الجميع بشخصيته وجاذبيته التى تختلف عن الكثيرين، كاريزما الثور تجعله دائمًا فى مقدمة الصفوف ويمكن تمييزه بسهولة وسط الجمع أو الاحتفالات.