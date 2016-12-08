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حظك اليوم برج الحمل الخميس 8/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 8/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الخميس 8/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج ببعض الصفات أهمها الهدوء والصبر.

 

برج الحمل على الصعيد المهني:

القرارات التى اتخذتها فى الفترة الأخيرة كان لها تأثير سلبى على العمل، عليك أن تراجع أمورك جيدة وتعيد ترتيب أوراقك حتى لا تحدث أى أزمة أنت فى غنى عنها.

 

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

الحبيب ما زال يحتاج إليك، الاستماع والنصيحة من الأمور التى يجب أن تراعيها معه خلال الفترة المقبلة، يجب كذلك أن تتحدث معه بشأن العلاقة التى تأثرت كثيرًا بسبب إنشغالك فى العمل.

 

برج الحمل على الصعيد الصحي:

التوتر والقلق أثرا على صحتك بشكل سئ، يجب أن تراعى أوضاعك الصحية أكثر من ذلك، كما يجب أن تحرص على تناول الأطعمة الصحية التى تحميك من أى مضاعفات صحية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد بعض التغيرات على كافة المستويات، ومن المتوقع أن تتخذ قرار سيغير شكل حياتك المهنية.


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مصر 365

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