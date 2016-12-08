حظك اليوم الخميس برج العذراء 8/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. توخى الحذر فى مكان عملك

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يعتبر من أكثر الأبراج حذرًا فى التعامل مع الآخرين ويحرص طوال الوقت على أن يضع حدودًا فى التعامل وألا يفرط فى الحديث عن نفسه بعفوية.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

من الضرورى توخى الحذر فى مكان عملك اليوم، واحرص على الحفاظ على خصوصيتك لأن المكاتب الحديثة أشبه بالمقصورات المفتوحة ولا وجود لمفهوم الخصوصية، وقد يتسبب عدم حرصك على الخصوصية فى خسائر كبيرة على الصعيد المهني.

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

تشعر بأن هناك تدخلات تفسد عليك علاقتك العاطفية هذه الأيام، وتلوم من داخلك شريك حياتك الذى يستجيب لهذه التدخلات، ولعلاج هذا الأمر كل ما تحتاجه هو المزيد من الشفافية معه.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

التعب البسيط الذى عانيت منه الأيام الماضية يصبح أسوأ وانت تشعر بانزعاج شديد ولكن يمكنك التعامل مع هذه الأعراض بنفسك فقط امنح نفسك بعض الاسترخاء والنوم.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

اليوم أنت بحاجة ماسة إلى فهم وإتقان فن تحقيق التوازن بين الواقع المادى ورؤيتك الخاصة التى يشوبها الكثير من الرومانسية، وحاول أن تفهم العقبات الفعلية التى تنتج عن كل قرار تتخذه قبل أن تبدأ بالفعل فى التنفيذ.