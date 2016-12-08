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حظك اليوم برج الحوت الخميس 8/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الخميس 8/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الخميس 8/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها الغموض.

 

برج الحوت على الصعيد المهني:

فرصة جديدة لتحقيق أحلامك، عليك أن تضع جدول منظم لتقوم بكافة المهام المطلوب منك إنجازها خلال هذه الفترة، كما أنه من المقرر أن تتخذ قرار من شأنه أن يؤثر على حياتك المهنية بأكملها.

 

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

التمسك برأيك أحيانًا يكون له نتائج سلبية، أما هذه المرة فسيكون رأيك فى صالح الحبيب، كما سيشهد اليوم لقاء يجمع بينك وبين شريك الحياة، تتحدثا سويًا عن مستقبل العلاقة.

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تصاب بفيروس الإنفلونزا بسبب برودة الجو هذا الإسبوع، الراحة هى الحل الأمثل للتغلب على أعراض المرض، كما يفضل أن تذهب إلى الطبيب لتتناول العقار الأفضل.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد بعض التغيرات على كافة المستويات، ومن المتوقع أن تتخذ قرار سيغير شكل حياتك المهنية.


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مصر 365

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