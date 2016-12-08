حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 8/12\2016 على الصعيد العملى والعاطفى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لكل الأبراج على المستوى الصحى والعاطفى وكذلك المهنى، شهر ديسمبر هو شهر أبناء برج القوس وحتى الواحد والعشرين منه، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها التفاؤل كما لديهم بعض الصفات مثل التهور والاندفاع.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 8/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج ببعض الصفات أهمها الهدوء والصبر.

برج الحمل على الصعيد المهني:

القرارات التى اتخذتها فى الفترة الأخيرة كان لها تأثير سلبى على العمل، عليك أن تراجع أمورك جيدة وتعيد ترتيب أوراقك حتى لا تحدث أى أزمة أنت فى غنى عنها.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

الحبيب مازال يحتاج إليك، الاستماع والنصيحة من الأمور التى يجب أن تراعيها معه خلال الفترة المقبلة، يجب كذلك أن تتحدث معه بشأن العلاقة التى تأثرت كثيرًا بسبب انشغالك فى العمل.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

التوتر والقلق أثرا على صحتك بشكل سئ، يجب أن تراعى أوضاعك الصحية أكثر من ذلك، كما يجب أن تحرص على تناول الأطعمة الصحية التى تحميك من أى مضاعفات صحية.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 8/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحوت على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها الغموض.

برج الحوت على الصعيد المهني:

فرصة جديدة لتحقيق أحلامك، عليك أن تضع جدول منظم لتقوم بكافة المهام المطلوب منك إنجازها خلال هذه الفترة، كما أنه من المقرر أن تتخذ قرار من شأنه أن يؤثر على حياتك المهنية بأكملها.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

التمسك برأيك أحيانًا يكون له نتائج سلبية، أما هذه المرة فسيكون رأيك فى صالح الحبيب، كما سيشهد اليوم لقاء يجمع بينك وبين شريك الحياة، تتحدثا سويًا عن مستقبل العلاقة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تصاب بفيروس الإنفلونزا بسبب برودة الجو هذا الإسبوع، الراحة هى الحل الأمثل للتغلب على أعراض المرض، كما يفضل أن تذهب إلى الطبيب لتتناول العقار الأفضل.

حظك اليوم برج القوس الخميس 8/12/2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس عل الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها التفاؤل الرغبة الدائمة فى مساعدة الآخرين.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

تحقق الكثير من النجاحات المتتالية التى تشعرك بالثقة فى نفسك، آن الوقت كذلك لاستغلال كافة الفرص التى متاحة لك الآن حتى تعالج كافة الأمور التى طالما أزعجتك فى الفترة الماضية.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى:

اليوم مناسب جدًا للاستماع إلى الحبيب، كونك تحبه وتقدر فهذا ليس كافِ، عليك أن تشعره أكثر بالحنان والحب الذى يبحث عنه منذ فترة طويلة، كما أنه فى أمس الحاجة إليك فلا تخذله أبدًا.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحى:

ضغوط العمل سوفر تسبب لك التوتر الذى قد ينعكس عليك بشكل سلبى، عليك فى الأيام الماضية التحرر من عبئ العمل، لتتجنب هذا الشعور، واهتم أكثر بصحتك ولا تدع الضغوط تؤثر على صحتك.

برج العقرب حظك اليوم الخميس 8/12/2016.. صداقات جديدة وعلاقات على نطاق أوسع فى الطريق إليك

يمكن أن نطلق عليه الصندوق الأسود الذى يحتوى على الحقيقة الكاملة دون أن يفصح عنها، وروح هادئة ومشاعر دافئة تستتر وراء هذا القناع الذى يضعه برج العقرب الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب على الصعيد المهنى..

تزداد علاقاتك بشكل كبير هذه الفترة، وتتعرف على عدد كبير من الأصدقاء الجدد من أصحاب الثقافات المختلفة والجنسيات المختلفة أيضاً، وستتوفر لديك القدرة على التواصل معهم بحرية.

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

دعك من أحلام الحب الوردية، وأنظر إلى الواقع بشكل أعمق من ذلك، فعقلك سيقودك إلى قرارات صحيحة وغير مندفعة، وسيجنبك ذلك الوقوع فى عدد كثير من الأخطاء التى وقعت فيها من قبل.

على الصعيد الصحى ..

اليوم مناسب للاسترخاء وتعويض الإرهاق الذى عانيت منه الفترة الماضية، لكن احذر أن يأخذك هذا المناخ إلى التراخى والابتعاد عن ممارسة الرياضة التى اعتدت عليها من قبل.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 8 /12/2016.. خلل فى التوازن بين حياتك المهنية والشخصية

واحد من أهم الأبراج التى تتسم بالذكاء وحبها للمغامرة والغيرة الشديدة، بالإضافة على عدم الثقة فى الآخرين بسهولة و الانفعال اللذان يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج الدلو الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فضلاً عن ولائهم.

على الصعيد المهنى..

لا تندهش من التغيير الذى سيطرأ عليك بشكل مفاجئ، أسلوبك فى العمل دائماً ما يتأثر بالظروف، وقد تحتاج الأمور الآن إلى طريقة آخرى حتى تتناسب مع الأوضاع المضطربة فى العمل، ولا تتأثر بحديث الزملاء.

على الصعيد العاطفى..

هذا الوقت مناسب، لتوفير اهتماماك إلى عائلتك وأطفالك واليوم ملائم لاصطحاب الأسرة فى نزهة عائلية مميزة، تجددون فيها دماء العلاقة التى اضطربت كثيراً بسبب انشغالك الدائم بالعمل.

على الصعيد الصحى

المشاكل الصحية السطحية ربما تكون هى الأكثر قلقاً بالنسبة لك فى الفترة المقبلة، والبحث عن حلول لتجنب هذه المشاكل يضطرك إلى اللجوء إلى عدد من العادات الروتينية التى تكرهها مثل الاستيقاظ مبكراً.

حظك اليوم برج الثور الخميس 8 /12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. استعن بخبرات أصدقائك المقربين

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالغيرة وكذلك بالثقة الزائدة فى النفس، والرغبة فى السفر والتواجد مع الأصدقاء، ويبغضون الروتين والقيود فى العمل.

برج الثور على الصعيد المهنى ..

يمكنك الآن الاستفادة بخبرات الأشخاص القريبين منك، وأخذ مشورتهم فى القرارات التى تخطط لها منذ فترة، واليوم مناسب لفحص كم كبير من المراجع الخاصة بمهنتك، خاصة إن كنت من محبى المطالعة والتجديد.

على الصعيد العاطفى ..

تريد اليوم أن تنخرط فى علاقاتك الاجتماعية، وتستعيد نشاطك مع الأصدقاء، لكن بقاءك مع الحبيب سيكون الأفضل لك، فلديك اليوم طاقة رومانسية كبيرة حاول أن تستغلها.

برج الثور على الصعيد الصحى..

تغيير كبير فى جدولك الزمنى، بسبب الأرق الذى يصاحبك من الأيام الماضية، وتحتاج إلى استعادة ضبط نومك، وابتعد عن المشروبات المنبهة.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 8-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أن الكاريزما الخاصة بك مفتاحك الحقيقى لقلب الشريك

قدم علماء الفلك لمواليد برج الميزان لليوم الخميس 8 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، ستحصد ثمار مجهودك الكبير الذى بذلته مؤخرا فى مجال العمل، من جهة أخرى اعلم أن الكاريزما التى تمتلكها هى مفتاحك الحقيقى لقلب الشريك.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج ستحصد ثمار مجهودك الكبير الذى بذلته مؤخرا ، ومن الممكن ان تنل المكافأة التى انتظرتها منذ فترة طويلة ، و ستجد التقدير الواضح الذى سيشعرك بالارتياح التام .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن الكاريزما التى تمتلكها هى مفتاحك الحقيقى لقلب الشريك ، فعلاقتك به تسير بشكل رائع فى طريقة للاستقرار .

الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

علماء الفلك يؤكدوا انك خلال الفترة المقبلة ستواجه عدد من أمراض الجلد و الأسنان فعليك أن تتأكد من تناول الكثير من الفواكه والخضروات الخضراء ومنتجات الحليب بالنظام الغذائى الخاص بك.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 8-12-2016.. ينصحك علماء الفلك: كن أكثر هدوءا ونفذ مهام العمل بأفضل طريقة

قدم علماء الفلك لمواليد برج السرطان لليوم الخميس 8 ديسمبر عدد من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة ، عليك ان تكون أكثر هدوءا وتعمل على تنفيذ مهام عملك بأفضل طريقة ، وعن الشق العاطفى علاقتك بالشريك ستشهد بعض التوتر والقلق .

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج انت اليوم لم تمتلك القدرة على التركيز من اجل انجاز مهام عملك ، فتفكيرك أصبح مشغولاً بسبب كثرة الالتزامات، عليك أن تكون أكثر هدوءا وتعمل على تنفيذ مهامك بأفضل شكل حتى لا تقع فى أى خطأ بالعمل .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن اليوم علاقتك بالشريك ستشهد بعض التوتر والقلق عليك ان تتفهم الأمور لتتخطى الازمة و لا تتأثر العلاقة بأى شكل .

الصعيد الصحى لمواليد برج السرطان

علماء الفلك يؤكدوا أنه بالضرورة إلا تنساق وراء العادات الغذائية السيئة والتى يشجعك عليها عدد من زملائك، خاصة أنك نجحت الفترة الماضية فى اتباع نظام غذائى سليم.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 8-12-2016.. يؤكد علماء الفلك أنك قادر على استكمال جميع المهام الخاصة بك بسهولة

قدم علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء لليوم الخميس 8 ديسمبر عددا من التوقعات المهمة فى الأصعدة المختلفة، حيث أكدوا أن عليك بالاستفادة من الطاقة الإيجابية التى تحيطك.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج أنه اليوم الاكثر حظا بالنسبة لك فالجانب المالى الخاص بك سيتحسن بشكل ملحوظ وهو الامر الذى تنتظره منذ فترة طويلة، من جهه اخرى أكد العلماء أن لديك القادرة على استكمال جميع المهام الخاصة بك بسهولة .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج ألا تعتمد على قلبك فقط بل عليك الالتزام فى هذه العلاقة باستخدام القلب و العقل معا.

الصعيد الصحى لمواليد برج الجوزاء

علماء الفلك يؤكدوا أنك تشعر بحالك من الاجهاد الشديد الفترة الاخيرة والحل الوحيد هو ان تأخذ اجازة قصيرة من أجل الاسترخاء والراحة من الممكن ان تقضيه فى تدليل نفسك فتتوجه لـ spa او القضاء سهرة مع شريكك.

حظك اليوم برج الأسد الخميس 8/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تواجه مشاكل كبيرة فى العمل تحتاج تركيزك

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني:

رغم أنك لا تتعمد خلق المشاكل إلا إنك تجد نفسك محاطًا بالكثير منها فى العمل، وقد تفقد اعصابك فتخسر الكثير لذلك احرص على أن تحافظ على هدوئك وتعالج مشاكلك الواحدة تلو الأخرى، حتى لو اضطررت للبقاء فى العمل مدة أطول، الغ جميع التزاماتك المسائية وركز على علاج المشكلات.

على الصعيد العاطفى:

القاعدة الذهبية للعلاقات التى يجب أن تنصت إليها جيدًا اليوم هى أن تنصت لقلبك وتدع قلبك يتحكم فى عقلك هذه المرة ولا تسمع للآخرين فالمحيطين بك لن يكونوا قادرين على الحكم على شريك حياتك لذلك لا تطلب حكمهم على حياتك العاطفية واستمع لقلبك وحافظ على احترامك للشخص الذى تحبه.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

تخطط من فترة طويلة لإنقاص وزنك وكل محاولاتك تفشل ولكن إن بدأت اليوم نظامًا غذائيًا جديدا لانقاص وزنك من المحتمل أن يحالفك الحظ لأن حركة الكواكب فى صالحك وتمنحك قوة الإرادة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

اليوم يبدأ إيجابيًا حيث تتحرك النجوم فى بدايته فى صالحك ولكن الأمور تتعقد بعد بعض الوقت وخاصة فى المساء حيث تنغمس فى الكثير من الفوضى غير المتوقعة.

حظك اليوم الخميس برج العذراء 8/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. توخى الحذر فى مكان عملك

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

من الضرورى توخى الحذر فى مكان عملك اليوم، واحرص على الحفاظ على خصوصيتك لأن المكاتب الحديثة أشبه بالمقصورات المفتوحة ولا وجود لمفهوم الخصوصية، وقد يتسبب عدم حرصك على الخصوصية فى خسائر كبيرة على الصعيد المهني.

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

تشعر بأن هناك تدخلات تفسد عليك علاقتك العاطفية هذه الأيام، وتلوم من داخلك شريك حياتك الذى يستجيب لهذه التدخلات، ولعلاج هذا الأمر كل ما تحتاجه هو المزيد من الشفافية معه.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

التعب البسيط الذى عانيت منه الأيام الماضية يصبح أسوأ وانت تشعر بانزعاج شديد ولكن يمكنك التعامل مع هذه الأعراض بنفسك فقط امنح نفسك بعض الاسترخاء والنوم.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

اليوم أنت بحاجة ماسة إلى فهم وإتقان فن تحقيق التوازن بين الواقع المادى ورؤيتك الخاصة التى يشوبها الكثير من الرومانسية، وحاول أن تفهم العقبات الفعلية التى تنتج عن كل قرار تتخذه قبل أن تبدأ بالفعل فى التنفيذ.

حظك اليوم برج الجدى 8/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حركة الكواكب فى صالحك

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهني:

من المتوقع أن تحقق بعض النجاحات الكبرى والصغرى على الجبهة المهنية اليوم وقد تحصل على بعض المال مقابل خدمات تقدمها أو تحصل على مكافأة غير متوقعة أو ترقية طال انتظارك لها، ولكن كن حذرًا لأن هذه النجاحات ستثير الحسد والغيرة تجاهك.

على الصعيد العاطفى:

الحب فى الهواء وهو موجود فى كل مكان وكل ما يعوقك عن العثور عليه هو المواصفات القاسية التى تضعها لشريك حياتك بالإضافة إلى ميلك للانطواء والعزلة كن أكثر انفتاحًا مع الآخرين فحركة الكواكب فى صالح حياتك العاطفية هذه الأيام.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

الانضباط والالتزام هما مفتاح صحتك الجيدة اليوم تجنب كل الأطعمة التى تسبب لك مشاكل صحية ومارس الرياضة قدر الإمكان.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

حركة الكواكب فى صالحك على العديد من الأصعدة اليوم حاول أن تستغل الجزء الأول من اليوم بأفضل طريقة ممكنة وتستغل كل فرصة أمامك للنجاح.