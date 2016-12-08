أخبار عاجلة

«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار -
كدمة في وجه حارس الاتحاد قبل مواجهة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"القوى العاملة" بالبرلمان: تعديلات النقابات العمالية تضمن عدم تجديد من فوق الـ60

Google+ Print
"القوى العاملة" بالبرلمان: تعديلات النقابات العمالية تضمن عدم تجديد من فوق الـ60 "القوى العاملة" بالبرلمان: تعديلات النقابات العمالية تضمن عدم تجديد من فوق الـ60

>كتب أحمد عرفة

قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستقارن بين مشروع قانون لتعديل النقابات العمالية، ومشروع القانون المقدم من بعض النقابات العمالية ووصل إلى لجنة القوى العاملة بالبرلمان، موضحا أن اللجنة ستبحث مشروع قانون الحكومة الأحد المقبل.

 

وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن بعض التعديلات التى يتضمنها مشروع القانون عدم أحقية التجديد لكل من يتجاوز سنه الـ 60 عاما، موضحا أن هناك حالات تقوم بالتجديد لنفسها فى بعض شركات القطاع العام أو الخاص رغم تجاوزهم سن الـ 60 عاما.

 

ولفت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن بعض النقابات الفرعية ترى أن مشروع التعديلات التى تقدم به النقابات العمالية محاولة لتحقيق مصالحها، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك توافق بين قانون الحكومة بشأن تعديلات النقابات العمالية.

 

كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، بإصدار قانون النقابات العمالية، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد، أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل، إذ كان من المقرر الانتهاء من الدورة العمالية الحالية بتاريخ 25/1/2017.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب