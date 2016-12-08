"ميدو": هزعل أوى لو مراتى اتحجبت.. ولم أتزوج ملكة جمال بلجيكا لأنها لم تكن عذراء

كتب عامر مصطفى

قال أحمد حسام "ميدو"، المدير الفنى لنادى وادى دجلة، إنه سيحزن إذا ارتدت زوجته الحجاب، قائلا: "هزعل لو مراتى لبست حجاب، مع أن أمى واختى محجبات واحترم كل المحجبات وعلى دماغى من فوق، وأفضل أن مراتى متكونش محجبة"، لأنى مش عايز مراتى تبقى محجبة"، مضيفا: "أنا بعرف ستات محجبة عشان متروحش الكوافير، وأنا بقيم الست بأخلاقها".

وأضاف ميدو خلال لقاء مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج فحص شامل المذاع على قناة الحياة: "أنا احتفظت بالجزء الشرقى فى شخصيتى بارتباطى بالعيلة، مضيفا: "ارتبطت بملكة جمال بلجيكا، وكنت سأتزوجها ولكن مافيش نصيب"، وأجاب "ميدو" ردا على سؤال راغدة شهلوب "كانت عذراء؟"، قائلا: "لم تكن عذراء وعشان كده ممكن مكونش اتجوزتها!، بس هى كانت حلوة أوى.