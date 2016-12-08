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"ميدو": هزعل أوى لو مراتى اتحجبت.. ولم أتزوج ملكة جمال بلجيكا لأنها لم تكن عذراء

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"ميدو": هزعل أوى لو مراتى اتحجبت.. ولم أتزوج ملكة جمال بلجيكا لأنها لم تكن عذراء "ميدو": هزعل أوى لو مراتى اتحجبت.. ولم أتزوج ملكة جمال بلجيكا لأنها لم تكن عذراء

>كتب عامر مصطفى

قال أحمد حسام "ميدو"، المدير الفنى لنادى وادى دجلة، إنه سيحزن إذا ارتدت زوجته الحجاب، قائلا: "هزعل لو مراتى لبست حجاب، مع أن أمى واختى محجبات واحترم كل المحجبات وعلى دماغى من فوق، وأفضل أن مراتى متكونش محجبة"، لأنى مش عايز مراتى تبقى محجبة"، مضيفا: "أنا بعرف ستات محجبة عشان متروحش الكوافير، وأنا بقيم الست بأخلاقها".

 

وأضاف ميدو خلال لقاء مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج فحص شامل المذاع على قناة الحياة: "أنا احتفظت بالجزء الشرقى فى شخصيتى بارتباطى بالعيلة، مضيفا: "ارتبطت بملكة جمال بلجيكا، وكنت سأتزوجها ولكن مافيش نصيب"، وأجاب "ميدو" ردا على سؤال راغدة شهلوب "كانت عذراء؟"، قائلا: "لم تكن عذراء وعشان كده ممكن مكونش اتجوزتها!، بس هى كانت حلوة أوى.


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