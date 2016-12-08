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بالصور ..ضبط 3000 زجاجة محلول وكمية وأدوية منتهية الصلاحية بالقليوبية

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بالصور ..ضبط 3000 زجاجة محلول وكمية وأدوية منتهية الصلاحية بالقليوبية بالصور ..ضبط 3000 زجاجة محلول وكمية وأدوية منتهية الصلاحية بالقليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

تمكن ضباط مباحث ، بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية، من ضبط  3 آلاف زجاجة محلول، وكمية كبيرة من المحاليل والأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة أيضا من ألبان أطفال منتهية الصلاحية، بمخزن بدون ترخيص يمتلكه صيدلى شهير ببنها. 

 

 

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، من الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وعليه قامت حملة من مباحث التموين، ومديرية الصحة، برئاسة الدكتورة نشوى سنوسى، مدير التفتيش الصيدلى، والدكتورة مروة سمير، والدكتور بكرى سعيد.

 

 


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