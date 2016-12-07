بالصو..وكيل الخطة والموازنه:سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الإسكان بسبب إهدار المال العام

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هدد الإعلامى مصطفى سالم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطهطا سوهاج، عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد كلا وزير الإسكان، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، يتهمهم بإهدار المال العام، والتسبب فى تعرض المواطنين بمدينة طهطا وقراها، للأمراض بسبب عدم الانتهاء من مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بطهطا.

وجاء ذلك خلال كلمة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء اجتماع موسع بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، و اللواء السيد العشرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج، بالإضافة إلى ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ومسئولي الطرق والكهرباء والري ومسئولى الشركات المنفذة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

وتناول سالم، خلال كلمته موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز طهطا، والتى تشمل محطتين معالجة جديدتين، وحديد ومنجنيز بنجا، ومحطة مياه شرب شطورة السطحية وشبكاتها، ومحطة مياه نزلة القاضى، والصفيحة المدمجة، وعدد 9 مشروعات صرف صحى خاصة لخدمة 11 قرية بطهطا.

وأشار نائب طهطا، خلال كلمته، أنه قد سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان حول تشغيل محطة مياه الشرب بشطوره، خلال شهر فبراير الماضى، وأفاد الوزير فى رده على طلب الإحاطة، بأنه سيتم الانتهاء من تشغيلها فى 30 يونيو الماضى، وهو الأمر الذى تم بشكل جزئى، حيث لم يتم تشغيل المحطة بكامل طاقتها حتى الآن بسبب عدم الانتهاء من المعابر، وكذلك شبكات وخطوط المياه، فضلًا عن تقدمه بطلب إحاطة أخر خلال شهر أكتوبر الماضى، لوزير الإسكان والشركات والهيئات التابعة له بشأن ذات المشاكل، وطالب سالم، رئيس الهيئة بوضع جدول زمنى محدد يتم الالتزام به من قبل الهيئة للانتهاء من هذه المشكلات.

ومن جانبه وتعقيبًا على كلمة مصطفى سالم عضو مجلس النواب، خلال الاجتماع، التزم اللواء السيد العشرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالانتهاء من الأعمال بمجلس قروى بنجا، وتغذيته بالمياه من محطة مياه شطوره، فى 31 مارس القادم، وكذلك الانتهاء من محطة مياه نزلة القاضى، والصفيحة المدمجة المقامة بالحريدية البحرية فى ذات التاريخ، فضلًا عن الانتهاء من الأعمال الخاصة بمعالجة حديد ومنجنيز بنجا، قبل 30 يونيو القادم، وكذلك الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بقرى القبيصات، ونزلة القاضى، والجبيرات، والحريدية القبلية والبحرية، فى ذات التاريخ.

ووافق رئيس الهيئه أيضًا، على الطلب الخاص بتوفير المهمات الكهروميكانيكية، ودعم شركة المياه، بالتمويل اللازم لعمل إحلال وتجديد لمحطة مياه طهطا القديمة، والالتزام بإزالة كافة المعوقات للانتهاء من باقى مشروعات الهيئة بطهطا خلال المرحلة المقبلة.