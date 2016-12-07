متحدث الإسكان لـ"خالد صلاح": الخاسرون بقرعة "العاشر" سيحصلون على أراض

كتب إبراهيم حسان

أعلن هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن جميع الخاسرين فى القرعة التكميلية لأراضى العاشر من رمضان، سيحصلون على أراضٍ بعد قيام الوزارة بقرعة ثالثة فى هذه المنطقة.

وأضاف "يونس"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار One، أن الوزارة أقامت مشروع دار مصر للإسكان المتوسط بناء على طلب المواطنين، الذين يعانون من استغلال القطاع الخاص، واستجابت الوزارة لهم وعرض الوزير مصطفى مدبولى على الرئيس عبد الفتاح السيسى إنشاء وحدات سكنية لشريحة متوسطى الدخل.

وأشار إلى أن أول مرحلة أنشأتها الوزارة كانت 25 ألف وحدة سكنية بمساحات أكبر من الإسكان الاجتماعى، تشطيب كامل "سوبر لوكس" بكومباوند سكنى متكامل بأسعار أقل من السوق بـ40%، بجانب فترات سداد طويلة جدا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن مشروع دار مصر تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مؤكدا اعتزام الوزارة القيام بمرحلة ثالثة للإسكان المتوسط بها 55 ألف وحدة سكنية بعد تسليم الوحدات الأخيرة بداية العام الجديد.