أخبار الزمالك اليوم الأربعاء7 /12 / 2016.. الزمالك يتراجع عن الانسحاب من الدورى

كتب حسام الحاج

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اليوم الأربعاء 7 / 12/ 2016 العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة والتى جاء فى مقدمتها، تراجع الزمالك عن قرار الانسحاب من بطولة الدورى.

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك تراجعه عن الانسحاب من مسابقة الدورى العام بعد الاجتماع الذي عقد مع مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم الأربعاء لمناقشة أزمة التحكيم

يتمسك أسامة إبراهيم ظهير أيمن نادى الزمالك بالفرصة التى حصل عليها مع محمد حلمى المدير الفنى للفريق بعد مشاركته فى التشكيلة الأساسية خلال مباراة الداخلية الأخيرة بالدورى رغم غيابه لفترة طويلة عن المباريات .

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ترحيبه بتعيين طاقم حكام مصرى لإدارة القمة بين الأهلى والزمالك والمحدد لها نهاية ديسمبر الجارى، ولكنه يرفض إسنادها إلى إبراهيم نور الدين.

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه تم تأجيل اجتماع لجنة الأندية لاختيار رئيس جديد للجنة بعدما كان محددا له السبت المقبل، ولكن وجود مباريات بالدورى يوم السبت يحول دون اجتماع لجنة الأندية على أن يتم تحديد موعد للاجتماع في وقت لاحق.

اقترب باسم مرسى مهاجم نادي الزمالك من التواجد فى التشكيلة الأساسية لفريقه أمام أسوان فى المباراة المقرر إقامتها غدا الخميس، ضمن الأسبوع الـ 14 لمسابقة الدورى الممتاز على ملعب ممثل الصعيد بالدورى الممتاز

وصل فريق الزمالك منذ قليل لمدينة أسوان استعدادا لمواجهة الفريق الأسوانى غدا الخميس ضمن الأسبوع الـ 14 لمسابقة الدورى الممتاز .

وصل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إلى مقر اتحاد الكرة وتمسك بإقالة لجنة الحكام برئاسة رضا البلتاجى وشطب إبراهيم نور الدين.

أدى إبراهيم صلاح لاعب وسط الزمالك، تدريب منفرد صباح اليوم بالنادى الأبيض، تحت إشراف البرازيلى ماركو رودريجو مخطط أحمال الفريق، بعد استبعاده من قائمة مواجهة أسوان، المقرر لها غداً الخميس، فى الجولة الـ14 بالدورى الممتاز.

عترف محمود جنش حارس مرمى الزمالك، بخطأه فى المكالمة التى أجراها مع محمد حلمى المدير الفنى للفريق بعد تدخله لحل أزمة الحارس بعد مغادرته المعسكر قبل مواجهة وادى دجلة فى المباراة التى أقيمت بالجولة الـ12 فى الدورى بخلاف انقطاعه عن التدريبات حتى اللحظة الجارية.

يخضع مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، لأشعة جديدة الأسبوع المقبل، لتحديد مدى قدرته على العودة لتدريبات فريقه أو استكمال فترة تأهيله، خاصة أن اللاعب يرغب فى العودة سريعاً لتدريبات الفريق.