5 خطوات تنقذ الحكام من "مشنقة الأندية"

كتبت لبنى عبد الله

فى الآونة الآخيرة تعرض الحكام لحملة انتقادات لاذعة، وهدد الزمالك بالانسحاب من الدوري وحدد بعض الشروط للتراجع عن قراره، أهمها عزل لجنة الحكام برئاسة رضا البلتاجي وشطب إبراهيم نور الدين. وتضامن الإسماعيلي مع الزمالك وأعلن نيته وقف النشاط الكروي به إلا في حالة توقف قرارات الحكام ضد ناديه، قبل أن يتراجع الزمالك عن قرار الانسحاب، الأمر الذى بات يهدد استكمال المسابقة المحلية للنهاية فى حال تكراره.

وإيماناً بخطورة دور الحكام ضمن منظومة اللعبة الشعبية الأهم فى المحروسة وخروجاً من النفق المظلم لفيلم كل موسم، نرصد بعض العوامل التى بإمكانها إنقاذ الحكام "ضحية كل موسم" من مشنقة الأندية واتحاد الكرة فى السطور التالية ..

التثقيف

لا بديل للجنة الحكام من أجل حل أزمات التحكيم ومواجهة أخطاء الحكام في مباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم من عقد محاضرات تثقيفية لحكام المسابقة المحلية مع صفوة الحكام فى أوروبا، للاستفادة من خبراتهم ونقلها للحكام المحليين.

ومن المنتظر حضور السويسري ماسيمو بوساكا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى القاهرة خلال الأسبوع المقبل من أجل إلقاء محاضرات للحكام المصريين من أجل رفع مستوى الحكام وتلافي الأخطاء و في بعد التعديلات الجديدة في قوانين كرة القدم.

التركيز

كل حكم مطالب بالتركيز لأقصى درجة ممكنة فى المباراة المكلف بإدارتها بعيداً عن كل الضغوط لاسيما أن قضاة الملاعب هم العنصر الأكثر انتقاداً من كل جماهير اللعبة بشكل يزيد كثيراً عن اللاعبين والمدربين والإداريين.

إلغاء الاعلان عن عقوبات الحكام

يجب على لجنة الحكام الابتعاد عن إعلان عقوبات الحكام بعد المباريات فى وسائل الإعلام حتى لايكون الأمر بمثابة ضغط جماهيرى على الحكم .

كما يتوجب على القنوات التليفزيونية إلغاء فقرة تحليل أداء الحكام في البرامج لأن الحكام يعانون من الضغط بسببها وتكون سيفاً مسلطاً على رقابهم.

الابتعاد عن المناطق الجدلية

الدخول فى المناطق المحظورة والتى تحظى بجدل شديد وتضفى جوا من الغموض على أحد الحكام أمر يجب أن ينأى الحكم بنفسه عنه كتقليد تصرف للاعب شهير أو حضور ندوة لرئيس نادى أو الظهور فى لقطات مع أحد اللاعبين تكشف عن علاقة صداقة أو ماشابه ذلك، فكلها أمور تضيف غموض كبير على الحكام .

إخفاء الانتماء

يتوجب على الحكام إخفاء انتماءاتهم لأحد الأندية حتى لايكون الأمر بمثابة حكم واجب النفاذ على انتهاء شرعيته كحكم منزه عن المصلحة الشخصية والانتماء لهذا النادى أو ذاك.