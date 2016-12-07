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المقاصة يرد على اتهامات "تصدير" لاعبيه للأهلى

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المقاصة يرد على اتهامات "تصدير" لاعبيه للأهلى المقاصة يرد على اتهامات "تصدير" لاعبيه للأهلى

>كتب سليمان النقر

رفض محمد مجد المشرف على الكرة بالمقاصة التصريحات التى تخرج من مسئولى الزمالك بشأن أن المقاصة أصبح مصدرا لتوريد اللاعبين إلى الأهلي قائلا، نحن لسنا موردى لاعبين للأهلي بل بالعكس تماما انتقل من صفوفنا لاعبون للزمالك أضعاف ما انتقلوا من صفوفنا للأهلي".

 

قال مجد فى تصريح خاص أن هناك عدة لاعبين ممن لعبوا في صفوف المقاصة انتقلوا للزمالك مثل حسين حمدى وحمادة طلبة وأيمن حفنى ومحمود دونجا ومحمد مسعد وحسنى فتحى، بينما انتقل من صفوفنا إلى الأهلى 3 لاعبين فقط وهم حسين السيد وأحمد الشيخ وميدو جابر، مفندا، "حسين السيد أحد أبناء الأهلي وعاد لناديه الذي طلب استعادته بينما الشيخ وجابر فضلا برغبتهما الانتقال لصفوف القلعة الحمراء بعد تلقيهما عرضين من صفوف الناديين".

 

كان مسئولو الزمالك قد أبدو انزعاجهم من عدم اعتراض مسئولى المقاصة على الظلم التحكيمى الذي تعرضوا له خلال مواجهة الأهلي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف ووجود أخطاء من الحكم إبراهيم نور الدين خلال اللقاء.


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