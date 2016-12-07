«باب رزق» يحيي الذكرى الرابعة للراحل عمار الشريعي على «نغم FM»

خصص برنامج “باب رزق” حلقة، اليوم وغدًا، لإحياء الذكرى الرابعة للموسيقار عمار الشريعي.

وتحدث الكاتب يسري الفخراني عن الراحل عمار الشريعي، وعن حياته و الذكريات التي ربطته به، كما تلقى البرنامج مجموعة من اتصالات الفنانين منهم : الفنانة منى عبد الغني، و تحدثت عن إنشاؤه لفرقة الأصدقاء و ذكرياتها معه، والمنتج عمرو الصيفي و هو من كان يلقبه الراحل عمار الشريعي بـ ( عين عمار الشريعي )، و كان دائمًا معه في جميع رحلاته، والكاتب الصحفي محمود صلاح، و الذي كان له ذكريات كثيرة معه، وتحدث الفنان هشام عباس عن مدى حبه للشريعي الذي كان يحفظ أغانيه، و تمنى أن يغني للحن من أعماله، و فات الوقت و كلمه عمار الشريعي لكي يغني تتر مسلسل اميرة في عابدين، كما تم إذاعة الحلقة لأغاني من ألحان عمار الشريعي، و جزء من برنامج غواص في بحر النغم بصوته.

ويذكر أن، تاريخ الشريعي مليئ بالنجاحات، وعلى سبيل المثال، “رأفت الهجان، ودموع في عيون وقحة، وأرابيسك ، وزيزينيا، وحديث الصباح و المساء، والأيام ، والبرئ، وكتيبة الإعدام، و مسرحية علشان خاطر عيونك”، و غيرها من الأعمال التي مثلت جزء من ذاكرتنا الفنية و الإنسانية ، وقد رحل عن عالمنا يوم 7 ديسمبر 2012 .

يذكر أن برنامج “باب رزق”، برنامج اجتماعي خدمي من تقديم الكاتب يسري الفخراني، و من إعداد ياسمين مجدي، و يذاع من الأحد للخميس الساعة الرابعة مساًء على إذاعة نغم إف إم.