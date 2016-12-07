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ضبط 4500 مخالفات مرورية متنوعة بالجيزة‎

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ضبط 4500 مخالفات مرورية متنوعة بالجيزة‎ ضبط 4500 مخالفات مرورية متنوعة بالجيزة‎

أرشيفية

كتب – أحمد أبوالحسن

نجحت الأجهزة الأمنية، بالإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وبإشراف اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط 4508 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الحملات، في مجال تحقيق الانضباط المروري في شوارع محافظة الجيزة، وردع المخالفين، من ضبط 860 مخالفة انتظار في الممنوع، و4 مخالفات سير عكس الاتجاه، و21 مخالفة سير بدون رخص قيادة، و32 مخالفة سير بدون رخص تسيير.

كما تمكنت الحملات، من حجز 4 سيارات، وسحب 25 دراجة نارية، وضبط 2550 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 50 مخالفة تجاوز سرعات مقررة.

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