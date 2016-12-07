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نشرة ONAا برنامج جديد لسمر يسري علىMBC مصر..رشا نبيل وشريف فؤاد يعلنان دعمها لمشاريع تخرج “إعلام حلوان”

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سمر_دينا_رشا

سمر_دينا_رشا

 

إعداد – إنجي لطفي

 

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

قامت الإدارة العامة للسياحة والمنوعات، وإدارة البرامج الثقافية بقناة النيل الدولية، برئاسة سامح رجائي، بإنتاج أعمال خاصة بالمولد النبوي الشريف..للمزيد

النيل الدولية

النيل الدولية

قالت الفنانة والراقصة دينا في حوارها ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني على شاشة سي بي سي، إنها قدرت تغير نظر الناس فيها شخصًا، وليس في مهنة الرقص..للمزيد

دينا من كواليس البرنامج

دينا من كواليس البرنامج

كرمت الدكتور نائلة عمارة، رئيس قسم الإعلام، بجامعة حلوان، اليوم، الإعلامية رشا نبيل مقدمة برنامج ” كلام تاني” على قناة دريم، والإعلامي شريف فؤاد مدير عام التنسيق الإخباري بالتلفزيون المصري، خلال ندوة اليوم بعنوان” المعايير المهنية لبرامج التوك شو..للمزيد

جانب من التكريم

جانب من التكريم

تستعد قنوات “MBC ”، خلال الدورة البرامجية المُقبلة لإطلاق برنامج منوعات تُقدمة الإعلامية المتميزة سمر يُسري..للمزيد

سمر يسرى

سمر يسرى

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أونا

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