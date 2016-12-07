«قلاش»: عقدنا ١٩ جلسة مع الحكومة للتوافق على قوانين الصحافة

أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، أن النقابة هى الكيان الشرعى المعبر عن جموع الصحفيين بشأن قوانين الصحافة والإعلام، مضيفًا أن أى آراء لا تعبر إلا عن أصحابها، وأن النقابة طوال الفترة الماضية تتلقى مقترحات الأعضاء.

وأضاف القلاش، فى تصريحات صحفية له، أن الرهان على فكرة انقسام الجماعة الصحفية ومجلسها خائب، متابعًا،” إحنا نستطيع إبداء رأينا بالطريقة المناسبة و نحن لا نريد الدخول فى أزمة غير مقبولة، نسعى للتواصل و الحوار و لن نتوقف، نتعامل مع مواد الدستور كوحدة واحدة و بالتالى المفروض أن تكون منظومة التشريعات واحدة”.

وأشار القلاش، إلى أنهم يتحدثون عن وحدة التشريع والرؤية والنظر لمواد الدستور، مشيرًا إلى أنهم عقدوا ١٩جلسة مع الحكومة للتوافق حول بعض المواد، وذلك عقب الانتهاء من إنجاز المشروع.

واختتم نقيب الصحفيين حديثه، قائلًا “لا يمكن بعد ٣ سنوات أن نرفض الحوار حول هذا الاستحقاق، عاوزين نستمر فى هذا الحوار والتوافق و نحصد من الضمانات على التعامل مع مواد الدستور كوحدة واحدة تنعكس فى وحدة تشريع تنظم لتأسيس نظام إعلامى جديد طبقا للدستور، ننطلق من أن هذا المشروع من أهم المشروعات، وسنخاطب الرئيس ونسعى للانفتاح على الحكومة.. والبرلمان لايصله وجهة نظرنا بطريقة صحيحة “.