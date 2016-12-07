بالصور .. توقيع بروتوكول تعاون بين بنك القاهرة وجمعية مستثمرى العاشر

كتبت- منال العيسوى

وقع بنك القاهرة بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية مستثمرين العاشر من رمضان فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك فى القطاع الحيوي الذى يستحوذ على اهتمام كافة مؤسسات الدولة منذ إطلاق البنك المركزي مبادرته القومية التى تسهم فى رسم ملامح جديدة لمستقبل القطاع المصرفي بهدف تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة ودفع قاطرة النمو الاقتصادي.

وصرح منير الزاهد رئيس البنك خلال توقيع البروتوكول بأن التعاون يأتي فى إطار تطبيق استراتيجية البنك نحو تقديم المساندة الكاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة عبر سنوات من العمل المتواصل والخبرة المصرفية التى يتمتع بها البنك فى تلك المجالات وتنفيذ السياسة التوسعية لمساندة عملاء تلك القطاعات الحيوية بما يتناسب مع اهميتها فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الزاهد فى بيان له بشأن البروتوكول، اهتمام البنك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تتمتع به من مكانة أساسية لتنمية الاقتصاد القومي فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة وتحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي فى ظل وصول سعر الإقراض الى 5 %.

وأضاف أن التعاون يمثل نموذجا يحتذى به فى مجال تضافر الجهود فى مجال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الصناعي بما يسهم فى توفير منتجات مصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية تزيد من فرص نجاح هذا القطاع الحيوى موضحا أن مجالات التعاون الجديدة توفر لتلك المشروعات فرص كبيرة للنمو وتسهم فى خلق مزيد من فرص العمل .

ونوه الى أن توقيع البروتوكول يهدف الى توفير الخدمات التمويلية للشركات أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان والتى ترغب فى الحصول على تمويل فى إطار المبادرة وفقا للضوابط المحددة لكل برنامج تمويلي .

وأوضح الزاهد أن البنك يقوم بإتاحة التمويل لتلك الشركات وفقا للسياسة الإئتمانية المعمول بها بالبنك وإجراء الدراسات الإئتمانية اللازمة للاستعلام عن المشروعات .

وأضاف الزاهد أن البروتوكول يضمن التنسيق بين الجانبين لإعداد برامج تدريبية وورش عمل لتوعيةهذه الشركات بالمميزات التى توفرها لهم مبادرات البنك المركزي وبالبرامج الإئتمانية التى يمنحها البنك فى هذا الإطار بما يسهم فى نشر وتنمية الثقافة المصرفية والمالية وييسر تعاملها مع البنك.

وأوضح الزاهد أن رصيد محفظتي"القروض الصغيرة والمتوسطة"و"القروض متناهية الصغير" الى 6ر2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي منوها الى ارتفاع رصيد المحفظة للمنتجات القائمة منذ البدء فى تطبيق مبادرة البنك المركزي لمساندة تلك القطاعات لنحو15 % شهريا متوقعا أن يشهد رصيد المحفظة ارتفاعا يقدر بنحو 22% قبل نهاية العام الحالي.

وأكد الزاهد أن البنك يواصل تنفيذ كافة آليات العمل الميسرة بأبسط وأسرع الإجراءات البنكية التى تسهم فى تحقيق قفزة في لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشرط سلامة جدواها الاقتصادية وجودة الاستعلام الإئتماني .