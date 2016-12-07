مصدر أمنى: "إرهابى أبو زعبل" كان يتزعم مجموعات مسلحة شاركت فى عمليات إرهابية

القليوبية - خالد حجازى

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، أن العنصر الإرهابى الذى تم تصفيتة فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة أبوزعبل محافظة القليوبية، معتنق للأفكار التكفيرية ويتولى مسؤولية مجموعات مسلحة شاركت فى عدد من العمليات الإرهابية أبرزها محاولة اغتيال أحد الضباط العاملين فى قطاع السجون واستهداف أحد الارتكازات الأمنية بموقف سيارات أبوزعبل.​

وأوضح المصدر، أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد قيام إرهابي هارب يدعي مصطفى سيد على على الغزالي واسمه الحركى "عبدالله عزام" يبلغ من العمر 21 عاما بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة أبو زعبل وكراً للاختباء وعقد لقاءات مع عناصره للإعداد والتنفيذ لسلسة من العميات الإرهابية.

وأضاف أنه تم التعامل مع المعلومات ومداهمة العقار إلا أنه حال استشعار اقتراب القوات منه بادرهم بإطلاق الرصاص ما دفع القوات للتعامل معه، وأسفر ذلك عن مصرعه وبحوزته بندقية آلية وكمية من الطلقات.

كانت الأجهزة الأمنية، أعلنت عن مقتل الإرهابى مصطفى سيد الغزالى، والذى يحمل اسم حركى "عبد الله عزام"، فى مواجهة أمنية بمنطقة أبو زعبل التابعة لمحافظة القليوبية.