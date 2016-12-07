أخبار عاجلة

الأخبار - د/أحمد عبد العال يكشف عن موجة طقس سيئة تضرب البلاد وموعد إنتهاء هذة الموجة -
الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر أمنى: "إرهابى أبو زعبل" كان يتزعم مجموعات مسلحة شاركت فى عمليات إرهابية

Google+ Print
مصدر أمنى: "إرهابى أبو زعبل" كان يتزعم مجموعات مسلحة شاركت فى عمليات إرهابية مصدر أمنى: "إرهابى أبو زعبل" كان يتزعم مجموعات مسلحة شاركت فى عمليات إرهابية

>القليوبية - خالد حجازى

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، أن العنصر الإرهابى الذى تم تصفيتة فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة أبوزعبل محافظة القليوبية، معتنق للأفكار التكفيرية ويتولى مسؤولية مجموعات مسلحة شاركت فى عدد من العمليات الإرهابية أبرزها محاولة اغتيال أحد الضباط العاملين فى قطاع السجون واستهداف أحد الارتكازات الأمنية بموقف سيارات أبوزعبل.​

 

 

وأوضح المصدر، أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد قيام إرهابي هارب يدعي مصطفى سيد على على الغزالي واسمه الحركى "عبدالله عزام" يبلغ من العمر 21 عاما بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة أبو زعبل وكراً للاختباء وعقد لقاءات مع عناصره للإعداد والتنفيذ لسلسة من العميات الإرهابية.

 

 

وأضاف أنه تم التعامل مع المعلومات ومداهمة العقار إلا أنه حال استشعار اقتراب القوات منه بادرهم بإطلاق الرصاص ما دفع القوات للتعامل معه، وأسفر ذلك عن مصرعه وبحوزته بندقية آلية وكمية من الطلقات. 

 

 

كانت الأجهزة الأمنية، أعلنت عن مقتل الإرهابى مصطفى سيد الغزالى، والذى يحمل اسم حركى "عبد الله عزام"، فى مواجهة أمنية بمنطقة أبو زعبل التابعة لمحافظة القليوبية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365