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ضبط مدير مصنع إنتاج أعشاب مجهولة المصدر بالجيزة

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ضبط مدير مصنع إنتاج أعشاب مجهولة المصدر بالجيزة ضبط مدير مصنع إنتاج أعشاب مجهولة المصدر بالجيزة

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث بالجيزة، بإشراف العميد مصطفى البكرى مدير الإدارة القبض على مدير مصنع لإنتاج الأعشاب والعطارة بأبو النمرس، يدعى "د.ك" لاستخدامه خامات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم ضبط 5 أطنان من المواد المستخدمة فى التصنيع مجهولة المصدر، وتبين تدوينه عناوين وهمية على المنتجات، لتضليل الجهات الرقابية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

كما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط "حمزة.م" لاتهامه ببيع المواد البترولية المدعمة بالسوق السوداء، وضبط بحوزته 200 لتر بنزين 80 ، كما تم إلقاء القبض على "أبو بكر.خ" لبيعه البنزين بالسوق السوداء، وضبط بحوزته 350 لتر سولار مدعم. 

 

وألقى رجال المباحث القبض على صاحب مخزن مواد غذائية بأطفيح بحوزته كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة لبيعها بالسوق السوداء بأسعار أعلى من قيمتها المقررة رسميا، وضبط بحوزته 375 كيلو أرز تموينى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.


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