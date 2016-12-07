أخبار عاجلة

الأخبار - د/أحمد عبد العال يكشف عن موجة طقس سيئة تضرب البلاد وموعد إنتهاء هذة الموجة -
الأخبار - تواصل أعمال القمة السنوية لمؤتمر "اسواق المال وتمويل النمو" -
الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور..فاروق الفشياوي يكشف لـ «الشاذلي» أسرار مسلسله الجديد غدًا

Google+ Print
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

 

يكشف الفنان الكبير فاروق الفيشاوي مساء غد، ببرنامج “معكم .. منى الشاذلي” عن العديد من أسرار وكواليس الإعداد لمسلسل تلفزيوني ضخم يشاركه في بطولته عدد من كبار النجوم منهم حسين فهمي ،عزت العلايلي ،ميرفت أمين وبوسي واخراج عمر عبد العزيز.

وأشار الفيشاوي، للإعلامية منى الشاذلي أن الإعداد للعمل يتم بجدية وسرعة حيث من المقرر أن يبدأ تنفيذ مشاهده خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وكشف الفيشاوي، أثناء الحلقة عن سبب عدم ظهور مسرحية “هولاكو” ،التي وافق على بطولتها وتقديمها على خشبة المسرح القومي بإخراج المخرج الكبير جلال الشرقاوي وتأليف الشاعر الكبير فاروق جويدة.

وقال الفيشاوي، “وافقت على العمل وتحمست له جدا وسألعب دور الخليفة المستعصم، لكن المفاجأة أن جميع الممثلين والفنانين الذين عرض عليهم باقي الأدوار في المسرحية اعتذروا”.

وأضاف الفيشاوي: لا يمكن أكون أنا من يهاجم الجيش المصري، الجيش بالنسبة لي خط أحمر، ومن فعل بي هذا خائن وقذر.

وتحدث الفيشاوي عن أصدقاؤه الذين دافعوا عنه وقالوا إنه لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام ولا يمكن أن يكون هذا الحساب خاصا به دون حتى أن يكلموه لأنهم يعرفون أنه لا يمكن أن يهاجم جيش ومنهم الفنان صلاح عبدالله والفنان الكبير نبيل الحلفاوي وغيرهم .

وكشف الفيشاوي عن سر عدم زواجه من عام 1998 وحتى الآن، وكيف عاش مدللًا طوال عمره منذ ولد في مدينة بني مزار بالمني،ا على الرغم من أنه ينتمي لعائلة من محافظة المنوفية.

وتذكر الفيشاوي حلمه الأول في الدراسة بأن يكون معيدا في كلية الآداب وما هي الكلمة التي غيرت حلمه ومجرى حياته كلها من الفنان الكبير عبدالرحيم الزرقاني أثناء وجوده في جامعة عين شمس، كما تحدث عن عصبيته التي يبدو عليها أثناء بعض المناسبات وتلتقطها عدسات المصورين ومنها جنازات بعض زملائه الفنانين.unnamed (14)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية