بالصور..فاروق الفشياوي يكشف لـ «الشاذلي» أسرار مسلسله الجديد غدًا

يكشف الفنان الكبير فاروق الفيشاوي مساء غد، ببرنامج “معكم .. منى الشاذلي” عن العديد من أسرار وكواليس الإعداد لمسلسل تلفزيوني ضخم يشاركه في بطولته عدد من كبار النجوم منهم حسين فهمي ،عزت العلايلي ،ميرفت أمين وبوسي واخراج عمر عبد العزيز.

وأشار الفيشاوي، للإعلامية منى الشاذلي أن الإعداد للعمل يتم بجدية وسرعة حيث من المقرر أن يبدأ تنفيذ مشاهده خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وكشف الفيشاوي، أثناء الحلقة عن سبب عدم ظهور مسرحية “هولاكو” ،التي وافق على بطولتها وتقديمها على خشبة المسرح القومي بإخراج المخرج الكبير جلال الشرقاوي وتأليف الشاعر الكبير فاروق جويدة.

وقال الفيشاوي، “وافقت على العمل وتحمست له جدا وسألعب دور الخليفة المستعصم، لكن المفاجأة أن جميع الممثلين والفنانين الذين عرض عليهم باقي الأدوار في المسرحية اعتذروا”.

وأضاف الفيشاوي: لا يمكن أكون أنا من يهاجم الجيش المصري، الجيش بالنسبة لي خط أحمر، ومن فعل بي هذا خائن وقذر.

وتحدث الفيشاوي عن أصدقاؤه الذين دافعوا عنه وقالوا إنه لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام ولا يمكن أن يكون هذا الحساب خاصا به دون حتى أن يكلموه لأنهم يعرفون أنه لا يمكن أن يهاجم جيش مصر ومنهم الفنان صلاح عبدالله والفنان الكبير نبيل الحلفاوي وغيرهم .

وكشف الفيشاوي عن سر عدم زواجه من عام 1998 وحتى الآن، وكيف عاش مدللًا طوال عمره منذ ولد في مدينة بني مزار بالمني،ا على الرغم من أنه ينتمي لعائلة من محافظة المنوفية.

وتذكر الفيشاوي حلمه الأول في الدراسة بأن يكون معيدا في كلية الآداب وما هي الكلمة التي غيرت حلمه ومجرى حياته كلها من الفنان الكبير عبدالرحيم الزرقاني أثناء وجوده في جامعة عين شمس، كما تحدث عن عصبيته التي يبدو عليها أثناء بعض المناسبات وتلتقطها عدسات المصورين ومنها جنازات بعض زملائه الفنانين.