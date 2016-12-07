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بالفيديو..شريف الشناوى: تحويل برنامج إذاعى إلى كتاب تجسيد حقيقى للإعلام الإيجابى

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بالفيديو..شريف الشناوى: تحويل برنامج إذاعى إلى كتاب تجسيد حقيقى للإعلام الإيجابى بالفيديو..شريف الشناوى: تحويل برنامج إذاعى إلى كتاب تجسيد حقيقى للإعلام الإيجابى

شريف الشناوى

قال شريف الشناوي، رئيس مجلس إدارة شركة «ليوميديا» المنتجة «زي مابقولك كده»، إن نجاح تجربة تحويل البرنامج إلى كتاب مطبوع يعود إلى قوة الفكرة التي سعت الشركة لإبرازها من خلال تقديمها في إذاعه 9090، مشيرًا إلى أنه دعم البرنامج بشكل ضخم حتي وصل الى ما اصبح عليه الآن.

وأضاف «الشناوي»، “دائمًا نهتم في الشركة بتقديم الحالات التي تنشر السعادة، فآلياتنا في العمل منذ الطلة الأولي لكل برامجنا سواء (صاحبة السعادة) أو (بيت العائلة)، أو (زي مابقولك كده)، تكون خلق مناخ العمل ورفع الروح المعنوية لكل المشاهدين وجذب الجمهور بعيدًا عن الملل وطرح أفكار جديدة وهو ما نعمل عليه منذ اليوم الأول لبرامجنا، فلو لم نكن نعمل بالحب ما كنا عشنا هذه الحالة الإنسانية التي قدمناها سواء فيث ميكروفون الإذاعة أو أمام كاميرا التليفزيون”.

وتحدث «الشناوي»، عن برنامج «زي مابقولك كدة»، “يرجع نجاحه إلى خلق نوعًا من التعاون بين ليوميديا المحطة 9090، منذ لحظة توقيع الاتفاق على الامتياز الإعلاني في وقت صعب جدًا، ووسط أجواء غير مستقرة سبقت ثورة 30 يونية بحوالى 40 يوما فقط”.

وأشار «الشناوي»، في حديثة عن كتاب «زي مابقولك كده»، “روعة الكتاب تكمن في كونه توثيق حقيقي لفكر ورؤى قدمها مجموعة من الشباب المبدعين الذين قدموا التجربة بدعم كبير من الشركة”.

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