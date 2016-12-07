بالفيديو..وزير التخطيط يجيب على تساؤلات القرارات الاقتصادية فى «المصري أفندى»

يجيب الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، في العاشرة مساء السبت القادم، على العديد من التساؤلات التي تشغل الرأي العام حول القرارات الاقتصادية الأخيرة، وذلك ببرنامج “المصري أفندي”، والذي يقدمه الإعلامي محمد على خير على فضائية “القاهرة والناس”.

كما يجيب العربي، على العديد من التساؤلات الهامة منها “متى يتوقف غلاء الأسعار في الأسواق؟ ،”هل سترفع الحكومة أسعار البنزين والغاز والسولار الصيف القادم؟” ،”هل سيزيد الحد الأدنى للأجور بعد تخفيض قيمة الجنيه .. و هل ستطبق الدعم النقدي؟” ،”مدي توقع الحكومة على رد فعل الشارع على هذه القرارات ؟”.

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