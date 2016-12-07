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أحمد موسى: مجدي مكين مات نتيجة التعذيب

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أحمد موسى: مجدي مكين مات نتيجة التعذيب أحمد موسى: مجدي مكين مات نتيجة التعذيب

مجدى مكين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تقرير الطب الشرعي أثبت وفاة المواطن مجدي مكين نتيجة التعذيب، موضحًا أن النيابة العامة أصدرت أمرًا بالقبض على الضابط كريم مجدي، المتسبب في تلك الواقعة مع اثنين من أمناء الشرطة.

وأضاف موسى -خلال تقديمه لبرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”- اليوم الأربعاء، أن التقرير تضمن طريقة التعذيب التي تعرض لها مكين، قائلًا: “أمناء الشرطة نيموا مجدي مكين والاتنين المقبوض عليهم معاه على بطنهم وكانوا بيشدوا أيديهم بقوة من الخلف”.

وأشار موسى إلى أن تقرير الطب الشرعي ذكر وفاة مكين نتيجة نزيف دموي شديد حدث نتيجة ارتجاج عنيف، وجلطة في الرئتين.

وتابع موسى: “أن الضابط كريم مجدي كان متواجدًا أثناء تعذيب المواطن مكين، وتم تعذيبه من قبل اثنين من أمناء الشرطة”.

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