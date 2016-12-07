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مقدم بلاغ "هاينز": الشركة تتعاقد مع شركة دعاية دولية للتغطية على ما حدث

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مقدم بلاغ "هاينز": الشركة تتعاقد مع شركة دعاية دولية للتغطية على ما حدث مقدم بلاغ "هاينز": الشركة تتعاقد مع شركة دعاية دولية للتغطية على ما حدث

>كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور أحمد مهران مقدم البلاغ ضد شركة هاينز، إن بيان الشركة يدل على أنهم استشعروا أنهم لا يستطيعون إدارة حملة إعلامية لكى "يداروا" على ما هو موجود، مضيفاً أنهم يتعاقدون الآن مع شركة دعاية وإعلان دولية لتتولى حملة دعاية تغطى على ما حدث.

 

وعلق مهران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى "، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، على ما جاء فى بيان شركة هاينز بأن الفيديوهات "مجتزئة ومضللة"، قائلاً: "أفترض أن البيان يتكلم كلام صحيح، لكن مش واخد باله أن ما تم عرضه من فيديوهات وصور جزء مما هو معنا مما يكشف تفاصيل وأجزاء المصنع وبوابته وأركانه وفروعه جزء جزء، وتم تسليمه للنيابة".

 

وأوضح أن محضر ضبط المباحث قال:"وردت لدينا معلومات أكدت التحريات أن مصنع القاهرة للصناعات الغذائية هاينز يعمل بدون ترخيص، وبمداهمة المصنع وجد كمية 62 طن من معجون الطماطم غير مطابق للمواصفات وألوانه وشكله غير سليم، وهناك 16 عاملا يعملون بدون شهادات صحية، هل هذا مفبرك؟".

 

وتابع :"انت بتعدم كام طن، ومستنى كام عشان تعدمهم، ليه مابتعدمش أولا بأول، والمفاجأة، إنه نما إلينا وجود مخزن مخالف من المخازن لهذه الشركة، وقدمنا بلاغ للنيابة التى أبلغت مباحث التى داهمت المخزن".

 

واستطرد مهران، قائلا "وفى إخطار مديرية أمن الجيزة بأكتوبر: تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط المسئولين عن مخزن تابع لشركة الصناعات الغذائية التابع لدائرة قسم ثان 6 أكتوبر، بتخزين السلع الغذائية من معجون صلصة غير صالح للاستهلاك الآدمى، لوجود تغيير فى الخواص الطبيعية واحتوائها على حشرات حية وميتة تميهداً لإدخالها فى عملية التصنيع وإنتاج الطماطم والصلصة مدخلين الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، وضبط 8 طن و300 كيلو".

 

 


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