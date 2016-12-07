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اتحاد كرة السلة يحدد موعد إقامة نهائى الدورى

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اتحاد كرة السلة يحدد موعد إقامة نهائى الدورى اتحاد كرة السلة يحدد موعد إقامة نهائى الدورى

>ياسمين يحيى

قررت لجنة مسابقات كرة السلة برئاسة خالد القوصى إقامة منافسات  الدور النهائى من دورى السلة المرتبط، فى الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر الجارى على مستوى مباريات الرجال، على أن تقام المباريات بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، والتى يشارك فيها كل من فرق الأهلى ، وسبورتنج ، و الزمالك ، والجيش ، والجزيرة ، والاتحاد .

نهائى دورى كرة السلة 3 أيام 

يقام فى كل يوم من أيام البطولة 3 لقاءات ، ففى اليوم الأول الثلاثاء يلتقى كلا من الاتحاد السكندرى مع الأهلى ، طلائع الجيش مع سبورتنج ، الزمالك مع الجزيرة ، وفى اليوم الثانى ،  الجزيرة مع سبورتنج ، الأهلى مع الزمالك ، الجيش مع الاتحاد ، أما اليوم الثالث فيتواجه كلا من الزمالك والجيش ، الاتحاد مع الجزيرة ، سبورتنج مع الأهلى .

نهائى دورى كرة سلة الناشئين غدا 

يذكر أن منافسات الدور النهائى من دورى كرة السلة على مستوى مرتبط فرق 16 سنة تقام غدا الخميس وتستمر حتى 10 ديسمبر الجارى ، بمشاركة نفس الفرق ، وفيما يخص مسابقة الكأس فأقيم دور الـ 32 رجال ، بينما الـ 16 على مستوى السيدات يقام يوم 15 من نفس الشهر الجارى .


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