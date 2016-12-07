‎أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 7 / 12 / 2016

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 7/ 12 / 2016 العديد من الأخبار والأحداث الهامة والتى جاء فى مقدمتها تراجع الزمالك عن قرار الانسحاب من الدورى.

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك تراجعه عن الانسحاب من مسابقة الدورى العام بعد الاجتماع الذي عقد مع مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم الأربعاء لمناقشة أزمة التحكيم

قال رئيس أحد أندية الدلتا، والذى شارك فى اجتماع الجبلاية، إن مجلس إدارة اتحاد الكرة اتفق مع الأندية التي حضرت اجتماع اليوم على رحيل رضا البلتاجي عن لجنة الحكام في يناير المقبل، على أن يتولى اللجنة شخصية جديدة يختارها مجلس الجبلاية.

يتمسك أسامة إبراهيم ظهير أيمن نادى الزمالك بالفرصة التى حصل عليها مع محمد حلمى المدير الفنى للفريق بعد مشاركته فى التشكيلة الأساسية خلال مباراة الداخلية الأخيرة بالدورى رغم غيابه لفترة طويلة عن المباريات .

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ترحيبه بتعيين طاقم حكام مصرى لإدارة القمة بين الأهلى والزمالك والمحدد لها نهاية ديسمبر الجارى، ولكنه يرفض إسنادها إلى إبراهيم نور الدين.

أعلن الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى قائمة الفريق التى تواجه سموحة غدا الخميس، فى الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى العام والتى ضمت الثنائى عماد متعب وصالح جمعة.

شهد اجتماع الأندية حضور رئيس الأهلى محمود طاهر ورئيس نادى الإسماعيلي إبراهيم عثمان وفايز عريبي رئيس نادى طنطا ومحمود مشالي رئيس نادي الاتحاد السكندرى وحسن المستكاوى رئيس نادى وادى دجلة .

خصص الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري فقرة في مران الفريق المقام حاليآ علي ملعب التتش بالجزيرة ،عبارة عن تقسيمة في كرة اليد،وذلك لرفع الحمل البدني للاعبين من ناحية ولفرض حالة من المرح علي المران من ناحية أخرى

اعتذر خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عن حضور فعاليات البطولة الأفريقية للسلة التى يستضيفها النادى الأهلى فى الفترة من 7 الى 16 ديسمبر الجارى ، نظرا لحضوره اجتماع مجلس الوزراء..

انتظم الثنائي عبدالله السعيد ووليد سليمان لاعبا النادي الأهلي في مران فريقهم الختامي المقام حاليا علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة سموحة غدا في الجولة ال14 من بطولة الدوري العام.

قرر مسئولو اتحاد الكرة تأجيل البت في الشكوى المقدمة من ثلاثي الإسماعيلى السابقين عبد الحميد شبانة وأحمد سمير فرج والنيجيرى جون أوتاكا إلى جلسة 14 ديسمبر الجارى، لحين تقديم المستندات اللازمة من جانب مسئولي الدراويش للرد علي الشكاوى المقدمة من الثلاثي.