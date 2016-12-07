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الدولار يسجل 18.2 جنيه فى نهاية تعاملات اليوم

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الدولار يسجل 18.2 جنيه فى نهاية تعاملات اليوم الدولار يسجل 18.2 جنيه فى نهاية تعاملات اليوم

الدولار

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 17.8120 جنيه للشراء، و 18.2061 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 19.1069 جنيه للشراء و 19.5352 للبيع.

ووفقًا لأسعار البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 22.4592 جنيه للشراء، و 22.9579 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 17.6199 جنيه للشراء، و 18.0277 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى 100 ين 15.6081 جنيه للشراء، و 15.9605 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.5873 جنيه للشراء و 2.6466 جنيه للبيع.

و وفقًا لأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.7491 جنيه للشراء، و 4.8543 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 58.3636 جنيه للشراء، و 59.7765 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.8490 جنيه للشراء و 4.9570 جنيه للبيع.

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