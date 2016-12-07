النيابة الإدارية تقرر إيقاف متحدث الصحة 3 شهور لحين انتهاء التحقيقات معه

أصدر المستشار على رزق قرار بوقف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة 3 شهور عن العمل وذلك لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمه ضده فى الهيئة .

واكد مصدر قضائي بالهيئة في تصريحات خاصة انه تم اتخاذ هذا القرار نظراً لوجود عدد من البلاغات مقدمه ضده وان رئيس النيابة الذى يحقق معه تخوف من تاثيره على الشهود وأطراف القضية الموجودين معظهم بالوزارة فعرض الأمر على رئيس الهيئة الذى قرر اتخاذ القرار .

> وأشار المصدر القضائي ان هذا الاجراء اخترازى ولا يثبت تورط مجاهد أو ادانته فى أى من البلاغات .