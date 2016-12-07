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ارتفاع السعر الرسمى للحوم واستقرار سعر الدواجن والحبوب والسلع

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ارتفاع السعر الرسمى للحوم واستقرار سعر الدواجن والحبوب والسلع ارتفاع السعر الرسمى للحوم واستقرار سعر الدواجن والحبوب والسلع

بعد قيام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري أمام الدولار وغيره من العملات الأخري، وفي نفس الوقت تم تحريك الوقود في اليوم التالي مباشرة لتعويم الدولار ، أرتفعت جميع السلع سواء الأساسية أو الغذائية.

ونتيجة لهذا الارتفاع في أسعار السلع بالأسواق قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء اليوم بعمل تحديث لأسعار بعض السلع مثل الحبوب واللحوم والسكر حيث جاءت الاسعار المعلنة من المركزي كما يلي:-

1- السكر:-

تراوح سعر كيلو السكر ما بين 7 و7.50 جنيه في محافظات المنوفية والدقهلية والاسكندرية بينما تراوح السعر في محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح (المحافظات الحدودية) ما بين 13 و15 جنيه.

2- الأرز:-

تراوح سعر كيلو الأرز  وفقاً لجودته ودرجة نقائه ونوعه ما بين 5 و 10 جنيه للكيلو .

3-  العدس :-

تراوح سعر كيلو العدس ما بين 20 و35 جنيه للكيلو.

4- الفول المجروش والفول العادي :-

تراوح سعر كيلو الفول المجروس ما بين 10 جنيهات و 24.5 جنيه ، والفول العادي ما بين 10 و 28 جنيه.

5- اللحوم:- جاءت أسعار اللحوم كالتالي :-

الكندوز ما بين 80 إلى 130 جنيه للكيلو ، الضأن ما بين 75 جنيه و 140 جنيه ، البتلو ما بين 80 إلى 150 جنيه والدواجن الطازجه البيضا ما بين 17 إلى 27 جنيه.

6- الدواجن :-

بلغ سعر الدواجن البلدي ما بين 20 إلى 30 جنيه للكيلو ، والبيضاء المبردة ما بين 19 إلى 35 جنيه للكيلو ، والبلدي المبردة أيضاً تراوح السعر ما بين 21 إلى 38 جنيه.

وفي ذات السياق طلب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل من الجهات الرقابية المعنية بضرورة تكثيف حملاتها على الأسواق لبيان مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة وبأسعار مناسية.

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