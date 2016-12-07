أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 7/12/2016.. صالح يعود للقائمة أمام سموحة

كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة سموحة غداً الخميس في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري العام.

تلقى مسئولو النادى الأهلى دعوة من نادى الأفريقى التونسى للمشاركة فى مباراة ودية خلال شهر يناير المقبل تقام فى تونس.

أعرب وليد سليمان، لاعب الأهلي عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل لاعب بالفريق عن شهر نوفمبر، وذلك في استفتاء الجماهير عبر الموقع الرسمي للنادي وصفحات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، تويتر، انستجرام".

استفسر حسام البدرى من محمود طاهر رئيس النادى عن محاولات النادى التى تُجرى حاليًا لتطبيق نظام الاستبدال من أجل الاستفادة من هذا النظام خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قال محمود طاهر، رئيس الأهلى، إن إدارة ناديه تحترم منظومة الحكام، وتدعم التحكيم المصرى بكل قوة، برغم الأخطاء التى سقطوا فيها خلال الفترة الأخيرة خاصة مع فريقه.

انتظم الثنائي عبدالله السعيد ووليد سليمان لاعبا النادي الأهلي في مران فريقهم الختامي المقام حاليا علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة سموحة غدا في الجولة ال14 من بطولة الدوري العام.

أعلن الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى قائمة الفريق التى تواجه سموحة غدا الخميس، فى الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى العام والتى ضمت الثنائى عماد متعب وصالح جمعة.

وجاءت القائمة كالتالى:

شريف إكرامى وأحمد عادل ومحمد الشناوى ومحمد هانى وسعد سمير وأحمد حجازى وعلى معلول وحسام عاشور وأحمد فتحى وأجاى و مروان محسن ووليد سليمان وكريم نيدفيد ومحمد نجيب وحسين السيد ومؤمن زكريا وميدو جابر وصالح جمعة وعماد متعب وأكرم توفيق وعبدالله السعيد وعمرو جمال.