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«بان كي مون» ينتقد القبض علي «عزه سليمان»

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«بان كي مون» ينتقد القبض علي «عزه سليمان» «بان كي مون» ينتقد القبض علي «عزه سليمان»

الناشطة عزة سليمان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الأربعاء، عن القلق إزاء تقارير حول توقيف الناشطة الحقوقية المصرية عزة سليمان، مشيرا إلى أن ذلك يمثل أحدث مظاهر الغلق المتنامي لحرية الرأي بمصر .

جاء ذلك في تصريحات لنائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، ردا على سؤال حول موقف كي مون من القبض على الناشطة.

وقال فرحان حق في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن كي مون أعرب عن القلق إزاء التقارير التي أفادت بقيام السلطات المصرية هذا الصباح بإلقاء القبض على عزة سليمان المحامية المرموقة ومديرة مؤسسة قضايا المرأة .

وأضاف أن الأمين العام يعتبر القبض على عزة سليمان يمثل أحدث مظاهر الغلق المتنامي لحرية الرأي في .

وأردف قائلا: يؤكد الأمين العام على الدور المهم الذي تقوم به منظمات العمل المدني والجمعيات الأهلية في مساعدة على تحقيق أهداف التنمية .

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