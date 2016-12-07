ضبط عاطلين لسرقتهما سيارة بمصر الجديدة

كتب – أحمد أبوالحسن

تقدم المواطن محمد . م . ع، سن 67، مقيم بمصر الجديدة، لقسم شرطة مدينة نصر أول، بأنه أثناء توقفه بسيارته رقم “و ن س 345″، بتقاطع شارع يوسف عباس مع شارع خضر التونى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، أمام أحد الأكشاك لشراء بعض المتطلبات، وكان قد تركها فى وضع التشغيل، إلا أنه فوجئ بشخص غير معلوم له قام باستقلال السيارة فى محاولة لسرقتها، إلا أنه تشبث بها لمنعه من الاستيلاء عليها مما أدى إلى سقوطه على الأرض، ونتج عن ذلك إصابته بخدوش بالذراعين، وتم نقله على إثرها للمستشفى لتلقى العلاج، ولاذ المتهم بالفرار بالسيارة المسروقة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية و مدير أمن القاهرة، واللواء محمد منصور مدير إدارة مباحث القاهرة، وبقيادة رئيس مباحث مدينة نصر أول، وبالتعاون مع الخدمات الأمنية بمنطقة القلعة بشارع صلاح سالم بقسم شرطة الخليفة من رصد السيارة، و استيقافها وضبط مستقليها وتبين أنهم كلا من :- ” إبراهيم . ص . أ ” 36 سنة ، عاطل ، مقيم الجيزة ، سبق ضبطه فى 6 أحكام، وبحوزته قطعة سلاح أبيض، و”عبدالله . ع . م” 31 سنة ،عاطل ، مقيم الجيزة ، سبق ضبطه فى 4 قضايا سرقات عامة ومطلوب ضبطه فى 4 أحكام، وبحوزته شنطة عدة عبارة عن مجموعة من العدد والأدوات.

كما ضُبط بحوزتهما حقيبة جلدية بداخلها هاتف محمول وبعض الأوراق ومبلغ مالى، وتبين أنها خاصة بالمجنى عليها “هبه . ف . ع”، 36 سنة، مدرسة، ومقيمة بالمقطم، بالإضافة لحقيبه جلدية أُخرى بداخلها بطاقه رقم قومى، وبعض المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجنى عليها ”إلهام . ع . ر، 56 سنة، ربة منزل، ومقيمة بالمقطم.

> وبمواجتهما اعترفا بقيامهما بسرقة السيارة السابق الإشارة إليها واشتراكهما فى سرقة باقى المتعلقات من المجنى عليهم بأسلوب الخطف.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق معهم.