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إحباط محاولة هروب محتجزين من قسم ثان شبرا الخيمة

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إحباط محاولة هروب محتجزين من قسم ثان شبرا الخيمة إحباط محاولة هروب محتجزين من قسم ثان شبرا الخيمة

قسم أول شبرا الخيمة

أحبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، محاولة هروب مجموعة من المحتجزين داخل قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بعد إشعالهم بطانية وإحداث شغب بالحجز ليتمكنوا من الهروب.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد الوزير مدير أمن القليوبية، واللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة، وانتقل مدير أمن القليوبية، ومدير المباحث الجنائية إلى قسم ثان شبرا الخيمة، وتمكنت قوات الأمن من إخماد الحريق دون أى خسائر بشرية.

ودلت التحريات الأولية، على أن عددا من المحبوسين داخل حجز قسم ثان شبرا الخيمة، اتفقوا على إحداث نوع من الشغب فى محاولة للهروب من داخل الحجز، واشتعال النيران بعدد من البطاطين لتغفيل قوات الأمن، للهروب من الحجز، فيما تمكنت قوات الأمن داخل القسم من إحباط محاولة الهروب، وإخماد النيران.

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